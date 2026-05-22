比擬法國Champagne產區土壤環境栽培 台南「香檳芒果」上市

「香檳芒果」的採收，為國內首創的「樹上完熟、自然離枝」方式。（記者吳俊鋒攝）

比擬法國頂級葡萄酒限定產區Champagne region的白堊土壤栽培環境，台南玉井青農推出全新品牌「香檳芒果」，結合AI智慧化的網室栽培，並首創「樹上完熟、自然離枝」採收方式，糖測超過15度以上，香甜可口，今天正式發表、上市，已成功搶進高端百貨通路，更極具外銷潛力。

農業試驗所今天在台南玉井舉辦愛文的設施栽培技術發表會，並林易辰的香檳芒果為示範點，網室管理展現作物抗逆境能力，成就了全新的品牌；並提出研究數據，收益是露天種植的4倍，且一般罹患率相當高的黑斑病、炭疽病，幾乎不見，減少用藥量達5成，大幅提升生產安全性與市場競爭力。

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擔任玉井果樹產銷第60班長的林易辰，以「愛文」品種為基礎進行設施栽培，並架設吊網，採「瓜熟蒂落」的方式收成，單顆都超過350公克；由於在室內，具隔雨的作用，有效防治病蟲害，並增加反光布板，強化日照，外皮色澤鮮艷，賣相極佳，今年試推2分地，品牌已打進新光三越百貨公司，預購熱絡。

林易辰也是玉井聯興青果生產合作社經理，他認為，氣候變遷下，得面對天然災害頻仍的挑戰，加上人力不足，甚至缺水等問題，收成衝擊很大，影響年輕人返鄉務農的意願，導致高齡化日益嚴重。

林易辰指出，設施栽培的愛文，灌溉、施肥、噴藥等，結合AI精準控管，加上除草機器人，他在手機上就能一鍵解決，克服氣候與缺工問題，且收成品質佳，媲美日本「太陽之子」芒果，他強調，透過智慧化管理，從農不僅有未來，甚至可以與國際競爭。

農試所長王仕賢表示，氣候變遷常影響收成，為增加產業調適能力，導入設施栽培整合性生產技術，結合遮擋風雨、控梢促花、病蟲害防治、結果枝誘引等管理方式，建立穩定的生長環境，提升品質也減少用藥，更降低病蟲害，值得推薦。

玉井青農林易辰結合設施栽培，推出全新品牌「香檳芒果」。（記者吳俊鋒攝）

「香檳芒果」設置吊網，完熟後自然掉落。（記者吳俊鋒攝）

台南玉井全新品牌「香檳芒果」進入採收，開始上市。（記者吳俊鋒攝）

「香檳芒果」網室栽培，結合除草機器人，改善缺工問題。（記者吳俊鋒攝）

農業試驗所舉辦芒果設施栽培技術發表會，各界熱情參與。（記者吳俊鋒攝）

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