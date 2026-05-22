國旅市場萎縮 澎管處向港澳旅客招手

澎管處邀請香港旅行業者踩線團，向港澳旅客招手。（澎管處提供）

今年澎湖觀光受國旅市場萎縮影響，旅遊人數銳減，觀光署及澎管處攜手中華航空邀請香港旅遊業者蒞臨澎湖踩線，深度探訪海島文化與特色景點，並拓展港澳旅遊市場及強化澎湖觀光行銷推廣。

交通部觀光署駐香港辦事處及澎管處，攜手中華航空香港分公司，邀請香港永安旅遊、東瀛遊、美麗華、Trip.com等12間中大型旅遊業者，由5月20日至22日抵澎進行3天踩線參訪及深度體驗活動，走訪澎湖具代表性的地質、文化、生態景點，也前往體驗肪片龜、炸棗DIY、敲魚乾、離島生態巡航等特色遊程，透過實地走訪澎湖地景與文化場域，感受澎湖多元觀光魅力。

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去年港澳來台人數超過131萬人次，是全球重要的旅遊市場之一。澎管處長郭振陵表示，結合澎湖國際海上花火節、澎湖自行車跳島嘉年華、澎大海沙灘音樂祭、澎湖追風音樂燈光節及菊島澎湖跨海馬拉松等年度活動，展現澎湖四季皆宜的旅遊魅力，期盼透過此次踩線活動，讓香港旅遊業者深入體驗澎湖自然景觀、海洋文化及慢活旅遊特色吸引更多旅客造訪。

另，觀光署駐香港辦事處也表示，澎湖具備世界級地質景觀、海洋活動、漁村文化、海鮮美食及跳島旅遊等多元特色，對香港旅客而言具新鮮感與差異化。邀請香港旅遊業者實地踩線，期盼協助業者掌握澎湖產品包裝條件，規劃更多「台灣本島＋澎湖離島」遊程，推動澎湖旅遊產品於香港市場上架銷售，提升港澳旅客來台誘因。

澎湖豐富自然生態，希望成為招攬國際旅客招牌。（澎管處提供）

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