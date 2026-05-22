台中清查33間密室逃脫 首波稽查發現刀具未防護、消防不合規

台中清查33間密室逃脫安全情況。（市府提供）

台北日前傳出密室逃脫員工扮演角色窒息身亡意外，台中市也盤點全市有33家密室逃脫場所，啟動密室逃脫專案稽查，經發局指出，初步已稽查9家，部份場所被查到有階梯照明不足、刀具未加裝防護裝置，及消防設備不符規定、公共意外責任險保額不足情形，均已要求限期改善，並移請相關單位依法裁罰。

台北日前有密室逃脫員工配合遊戲角色扮演吊死鬼，發生窒息死亡意外，密室逃脫安全引發各界關注；台中市議員吳瓊華今在議會關切台中密室逃脫安全把關情況。

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台中市長盧秀燕強調，台中目前啟動3大專案，均非事件當事地，但因影響民眾安全，也啟動稽查，包括反針孔偷拍、防鼠患及密室逃脫安全，目前均正進行中，提供市民更多保障。

經發局長張峯源指出，全市共有33家密室逃脫業者，目前啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，依各場域關卡設計逐關巡查，全面檢視環境布局、遊戲道具、動力機械、吊掛設備及裝潢材質等項目，針對可能危及消費者及工作人員安全的區域，同步查核室內裝修、消防設備及公共意外責任險等事項。

張峯源指出，目前已完成中區、南區及東區共9家業者稽查，發現部分場所存在階梯照明不足、刀具未加裝防護裝置，以及酒精、噴漆等危險物品未標示警語等缺失，另有消防設備不符規定及公共意外責任險保額不足情形，均已要求限期改善，並移請相關單位依法裁罰，其餘28家業者也將於近期完成勘查。

經發局提醒，民眾應優先選擇合法經營、公共空間動線清楚，且有主動進行安全宣導的業者；若發現場所存在公安疑慮，可透過1999市民專線通報。

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