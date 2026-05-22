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    首頁 > 生活

    高雄少年曾離家涉毒迷途知返 木工技藝讓他翻轉人生

    2026/05/22 14:19 記者黃良傑／高雄報導
    高雄少年小哲迷途知返，曾離家涉毒，幸找到木工技藝興趣，讓他翻轉人生。（高市少年警察隊提供）

    高雄少年小哲迷途知返，曾離家涉毒，幸找到木工技藝興趣，讓他翻轉人生。（高市少年警察隊提供）

    高雄少年小哲（化名）曾因交友複雜，父親強勢管教與不被理解，自尊心受挫，導致親子衝突不斷，離家又涉毒誤入歧途，經警方及少輔會及時輔導下，小哲找到興趣木工，進而學得一技之長，重返校園選擇木工相關科系就讀。

    小哲自國中時期不愛念書，喜歡與朋友在外遊蕩聊天，他在高一下學期休學。休學後與家人互動日漸疏離，經常因管教問題與父親發生衝突，最後竟負氣離家出走，靠打工維生，因長期出入複雜環境，誤交損友又接觸毒品，甚至涉及其他觸法案件，少年警察隊處理少年事件時，發現小哲個案，認為他的本質不壞，一起和少輔會介入輔導。

    輔導員多次家訪後，發現小哲的父親其實十分關心孩子，只是不擅表達，而小哲雖外表倔強，內心也渴望被理解與關愛，居中扮溝通橋樑，經長時間溝通與調整後，小哲終於願意返家居住，家庭關係也逐漸修復。

    兒子在父親的引薦下，小哲開始接觸木工，也逐漸喜歡上它，隨著生活重心逐漸穩定，加上重新感到家庭歸屬感，小哲慢慢遠離過去的不良友人，並對木工產生濃厚興趣，最後也在輔導員及父親的鼓勵下重返校園，選擇就讀木工相關科系。

    小哲雖是二度就學，但因曾跌倒更知道自己未來想走的路，除透過實務課程持續精進技術外，也積極參與校內外木工創意競賽，甚至主動報名國外交換學生，希望拓展視野、累積更多經驗，成為同學們的榜樣，屢獲學校表揚。

    高雄少年小哲迷途知返，曾離家涉毒，最後木工技藝讓他翻轉人生。（高市少年警察隊提供）

    高雄少年小哲迷途知返，曾離家涉毒，最後木工技藝讓他翻轉人生。（高市少年警察隊提供）

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