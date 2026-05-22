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    首頁 > 生活

    竹市建功高中115年度首招理工雙語實驗班 共38個名額

    2026/05/22 14:19 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市建功高中今年115學年度，將成立理工雙語實驗班，共招收38個名額。（記者洪美秀攝）

    新竹市建功高中今年115學年度，將成立理工雙語實驗班，共招收38個名額。（記者洪美秀攝）

    新竹市第一所理工雙語實驗班115學年度起招生，由市立建功高中設立的「理工雙語實驗班」，以理工學習為基礎，結合雙語教育、專題探究與國際表達，培養學生具備理工素養、英語應用能力與未來競爭力。今年7月9日到14日報名，首屆將招收38個名額。

    校長林國松提到，新竹市是全國重要科技重鎮，建功高中設立理工雙語實驗班，盼讓學生從高中階段開始，透過系統化課程設計，提早接觸理工領域與雙語學習，培養能思考、能表達、能解決問題的未來人才。且3年課程規劃可銜接大學與國際學習，理工雙語實驗班採3年完整規劃，高一以奠定雙語表達與理工學習基礎為主，高二強化數學、自然探究與資訊課程，高三則規劃EMI Physics或EMI Chemistry等實驗課程，協助學生銜接大學理工領域學習。

    林國松說，115學年度理工雙語實驗班將招收高一新生38名，報名期間從115年7月9日至7月14日止，錄取名單會在7月16日下午4時前公告。甄選方式將參採學生參與實驗班意願，並依國中教育會考英文成績、英語能力證明及相關比序項目辦理。學校將持續以理工教育為核心、以雙語學習為橋梁，結合實驗實作、專題探究、成果發表與大學銜接課程，讓學生從建功出發，接軌國際，銜接大學。

    新竹市建功高中今年115學年度，將成立理工雙語實驗班，共招收38個名額。（記者洪美秀攝）

    新竹市建功高中今年115學年度，將成立理工雙語實驗班，共招收38個名額。（記者洪美秀攝）

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