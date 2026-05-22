拚山城觀光 台南擬規劃興建龍崎「森林動物教育園區」

市長黃偉哲簽署承諾書，允諾規劃興建龍崎「森林動物教育園區」。（記者王姝琇攝）

高雄內門區野森動物學校開幕2個月，整體營收超過壽山動物園，市議員陳皇宇認為，台南龍崎擁有豐富自然景觀與山城特色，與高雄內門相當，也很適合規劃「森林動物教育園區」，串聯觀光動線打造龍崎地方特色。

陳皇宇說，「森林動物教育園區」構想未來可作為台南市將動保與觀光結合的重要示範計畫，建議市長黃偉哲率先啟動相關規劃，同時也獲市長參選人陳亭妃的支持，未來可持續推動與建設，讓兼具教育、觀光與地方創生效益的政策落地生根。市長黃偉哲也當面簽署承諾書，允諾規劃興建龍崎「森林動物教育園區」作為親子自然生態教室，串聯台南高鐵雙城旅遊。

請繼續往下閱讀...

陳皇宇強調，「龍崎發展不能只停留在單點建設！」未來同步推動「182橋下休閒公園第二期」與「森林動物教育園區」雙亮點建設，將有機會讓龍崎蛻變為台南最具特色的山城休閒據點，建立完整的發展藍圖，全面帶動地方創生與產業升級。

黃偉哲表示，龍崎擁有良好的自然環境與地理條件，距離高鐵站較近，具備更佳發展生態教育及休閒觀光的潛力。對於議員建議參考高雄內門「野森動物學校」模式，規劃興建龍崎版的教育園區，市府抱持開放態度，願意來評估規劃可行性。

黃偉哲指出，內門相關園區已建立既有特色與客群，若採取完全相同的模式，恐造成市場區隔不明及客源分散，因此，未來若有進一步規劃，應朝差異化與互補性方向思考，發展台南自身特色與優勢。並考量未來市場性等因素進行綜合評估。

農業局長李芳林表示，相關設置涉及土地使用、動物展示、環境教育及場域經營等跨局處業務，將依相關法令及整體市場需求審慎評估，並參考其他縣市成功經驗，作為後續研議方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法