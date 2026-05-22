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    首頁 > 生活

    桃園推動2026太空年 啟動尋找星空大使

    2026/05/22 14:40 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（前排中）出席「2026太空年：邁向太空」啟動典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（前排中）出席「2026太空年：邁向太空」啟動典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府教育局推動「2026太空年科學教育計畫」，規劃遴選中小學教師擔任「星空大使」，透過培訓與數位教材，將天文、衛星發展、火星探測、太空生活等主題融入校園教學，預計招募國小組120名、中學組60名教師，未來負起種子師資的重大責任。

    桃園市長張善政上午前往市立圖書館總館，出席「2026太空年：邁向太空」啟動典禮，他說，今年適逢羅伯特・戈達德（Robert Goddard）發射首枚液態燃料火箭100週年，透過探索宇宙相關活動，藉由「星空大使」種子教師培訓，能將專家的寶貴經驗轉化為年輕世代的學習養分，協助孩子們看見世界的寬廣。

    計畫承辦單位中原大學校長李英明表示，中原大學已成立太空科技研究中心，全力培育太空人才，期許首屆「星空大使」能扮演關鍵角色，啟發年輕世代探索宇宙的熱情。

    教育局官員說，計畫將遴選中小學教師、採取分級教學培訓，結訓後能擔任「星空大使」，將天文、衛星發展、火星探測、太空生活等主題融入校園；計畫還規劃舉辦「邁向太空」系列科普演講，擴大開放民眾參與，相關資訊可洽詢教育局官網，目標是逐步將桃園打造為國內太空科學教育示範據點。

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