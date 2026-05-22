台北旅展傳旅行社招攬赴中旅遊 觀光署：不得張貼廣告、文宣

台北國際觀光博覽會今天起在台北世貿展出。（記者吳亮儀翻攝）

因應中國官方禁止中國旅行團和自由行來台，我國之前也已反制「禁止赴中旅遊團」，不過，今天（22日）開幕的台北國際觀光博覽會上傳出有國內旅行社張貼赴中旅遊的廣告和文宣，觀光署已要求，業者都不得張貼招攬赴中國旅行團的廣告跟文宣。

目前中國和我國的「禁團令」仍持續，但據指出，國內旅行社業者張貼赴中國旅遊行程，雖然宣稱是「文化參訪團」，卻有提供優惠價格、天數等，引發爭議，被認為是規避赴中禁團令。

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雖然禁團令持續，但不少旅行社早已經私下規避禁令，請團員以自由行身分先到中國，並在中國當地集合成團旅遊，這種類似做法早已持續一段時間，觀光署對此也「睜一隻眼閉一隻眼」，並未認真查核。

交通部長陳世凱今天（22日）也出席台北國際觀光博覽會的開幕典禮，並接受媒體聯訪，他呼籲，旅行社業者要遵守政府規定，以保障所有旅客安全，觀光署也會去處理。

觀光署說明，今天已經前往現場查核，旅行社已將文化參訪招攬廣告及文宣拆除，現場沒有發現相關文宣；至於是否還有在旅展對不特定旅客招攬參訪團，也會依照事實查核情況做認定。

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