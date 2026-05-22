議員指三民區有四大沉痾 陳其邁逐一回應了

黃香菽（右）指「三民區有四大沉痾」，陳其邁（左）說分明。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市議會今（22）日進行總質詢，國民黨籍議員黃香菽指「三民區有四大沉痾」，包括肉品市場遷移案、民族社區都更、中都磚窯廠活化、高雄表參道計畫；市長陳其邁不忍了，分別說明其中原委。

黃香菽指出，目前肉品市場不搬了，原地轉型冷鏈物流；都磚窯廠活化產權卡關，唐榮公司董事會遲未通過方案；民族社區更新案陷入死胡同、機11都更案緩不濟急；高雄表參道計畫僅是人行道工程，未能有效串連八大商圈。

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針對肉品市場遷移案，陳其邁說，土地使用地目是乙種工業區，若開發速度加快，土地使用地目須符合都市計畫開發使用來做調整，如要更長遠規劃，一定要進行都市計畫變更程序，3年時間跑不掉。他也強調，「所有方案都沒提到要把豬隻屠宰業務留下，目標就是遷移到燕巢或其他地方」；至於民族路這端未來要如何使用，會跟農會討論，應該會在他卸任前有比較好的結果，兼顧居民、肉品公司及市府土地使用的利益。

提及中都磚窯廠活化，陳其邁指「土地是唐榮公司的，要視唐榮公司開發意願」，市府站在協助地方發展的立場，並向唐榮公司充分反映，盼儘速提出開發相關需求，市府再衡量中都地區發展來配合。

至於民族社區都更案，陳其邁直言是卡在居民不同意，當地長輩很多，有的不想搬家，「有的想1坪換1坪換新房子，但就開發的土地權利變換來說，根本不可能」，都發局也介入協調，辦了多場說明會，但還是有瓶頸。

提及高雄表參道，陳其邁表示進度慢下來是為配合台鐵高雄車站整體開發，高雄車站啟用與周邊兩棟大樓的招租，及周邊公辦都更案，讓進度受到影響。但他強調市府會做好準備，協助整合加速公辦都更腳步，也配合進度進行商圈周圍土地開發及人行步道空間改善，目標先將周遭配套做好。

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