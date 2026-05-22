台灣公布首波海洋有效保育區 開發與生態不再是零和賽局

中油觀塘未開發區保護藻礁生態，亦發現小燕鷗繁殖，促進公私協力及公民參與，成立基金管理等，獲海保署認證為「海洋有效保育區」。（圖取自海保署影片）

為維護生物多樣性及海洋保育，台灣走在國際前端，去年將海洋有效保育區（OECM）入法，今（22日）更公布首波獲認證的3個區域，包含台電離岸風電、中油觀塘、台泥和平工業港，呈現藻礁維護、小燕鷗繁殖、中華白海豚覓食跟珊瑚復育等成果，呈現開發跟生態不再是零和賽局。

海委會主委管碧玲表示，今522為國際生物多樣性日，台灣去年7月實施「海洋保育法」，並將OECM入法，獲世界自然保育聯盟專家肯定，台灣制度走在國際前端；如今也完成3個OECM認證，強調只要開發行為願意投入，包含科學監測、長期管理及公私協力，保育與開發不必然是對立，也向全球展現台灣願意承擔的責任。

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經濟部長龔明鑫表示，過去錯誤認定經濟開發跟生態保育是0跟1互斥，如今OECM證明，兩者可以共榮共好。舉例中油觀塘設有工業區生態保育執行委員會，由政府機關、學者、當地民眾代表等組成，大家共同保護藻礁。

海保署OECM首波認定成果頒給3個區域，其中，中油公司天然氣事業部張世駿表示，中油三接位在桃園觀塘，有藻礁生態，透過人員管制、公民科學家、海岸維護、地方參與及緊急應變等措施，協助未開發區保留潮間帶，還發現小燕鷗繁殖率高達8成等。

台泥公司和平工業港莊文成說，花蓮和平港是全台唯一採用內挖式工法，把海岸破壞降到最低，不只裝水泥、卸煤炭，還蛻變成生態港，發現珍貴的硨磲貝，亦成功復育1001株珊瑚，吸引生物棲息覓食，讓工業與生態共存共榮。

台電公司環境保護處處長吳政宏說，執行離岸風力發電第1期計畫，位於彰化縣芳苑鄉外海8公里處，設有21座風機，經多年觀察，風機水下基礎結構形成類人工魚礁，提供生物棲地保護，該區魚種增加5成，成為中華白海豚的食餌。

海委會海洋保育署長陸曉筠表示，OECM並非以劃設海洋保護區為目的，而是讓用海單位有長期措施，有效維持生物多樣性，全球目前僅229處OECM，且海洋生物有流動特質，各種棲地需連結廊帶，盼透過OECM來串接成保護鏈，另提到該認證須維持生物多樣性，且每5年要再檢視一次。

海委會海洋保育署公布首波海洋有效保育區（OECM）認定成果，呈現開發跟生態不再是零和賽局。（記者吳柏軒攝）

海保署公布首波海洋有效保育區（OECM）給離岸風電、觀塘未開發區、工業港等3區域，且台灣將OECM入法，制度走在國際前端。（記者吳柏軒攝）

台泥和平工業港珍貴的硨磲貝，也成功復育1001株珊瑚，獲海保署認證為「海洋有效保育區」。（圖取自海保署影片）

台電離岸風電第1期的21座風機，其水下結構形成類似人工魚礁，有聚魚效果，提升生物多樣性，獲海保署認證為「海洋有效保育區」。（圖取自海保署影片）

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