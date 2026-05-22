「竹縣好好玩」主題館台北觀博登場 最高可獲500元現金抵用券

新竹縣政府推出「現金抵用券」搶攻國內旅遊，還有機會獲得精美小禮。（擷取自新竹縣政府官網）

2026台北國際觀光博覽會今天開始到25日在台北世貿一館登場，新竹縣政府以「竹縣好好玩」為主題，結合山林旅遊、客庄文化、風土飲食與慢旅行概念，打造充滿森林氛圍的特色展館，縣府祭出最高500元「現金抵用券」，搭配竹縣在地業者推出多項優惠，搶攻北台灣觀光市場。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，新竹縣「竹縣好好玩」攤位編號B335，希望透過產官合作，將新竹縣最具代表性的景點、美食與人文特色帶給北台灣旅客。其中，新竹縣觀光協會結合在地業者推出醬油、仙草、咖啡等特色伴手禮盒；新竹安捷國際酒店祭出週末住房85折優惠；竹北市文興商圈發展協會攜手北埔商圈推出柿餅、客家桔醬、紅棗乾等客家職人商品；新竹縣觀光民宿協會則結合哈客愛擂茶推出優惠價擂茶禮盒。

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傳播行銷處表示，深度體驗旅遊品牌「新竹走走」今年推出4條主題遊程，包括以紫蘇與青草香為主題的「關西走走」、融合茶香的「尖石走走」、以咖啡香為特色的「新埔走走」，以及結合苦茶油香氣的「峨眉走走」，遊程除了可享有原有的每人500元縣府補助，與65歲以上長者加碼補助的100元（限前100名）外，現場報名還可獲得100元「現金抵用券」，於館內消費直接折抵，還能獲得精美小禮。

此外，縣府也加碼推出「現金抵用券」活動，面額包含100元及500元，民眾參與竹縣館舞台活動即有機會獲得。人氣吉祥物皮皮獅也將於5月23日、24日快閃現身，與大小朋友互動遊戲。現場另有「竹縣好好玩」FB、Instagram按讚分享送紀念品，以及滿額贈禮等活動，邀請全國旅客一起來感受竹縣多元旅遊魅力。

竹縣府今年攜手新竹縣觀光協會、旅館商業同業公會、觀光民宿協會及竹北市文興商圈發展協會共同參加台北國際觀光博覽會。 （擷取自新竹縣政府官網）

竹縣府推出「現金抵用券」活動，面額包含100元及500元，民眾只要參與新竹縣館舞台活動，即有機會獲得。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣政府邀請全國旅客22至25日前往台北世貿一館B335「竹縣好好玩」主題館，感受竹縣多元旅遊魅力。（擷取自新竹縣政府官網）

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