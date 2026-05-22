北港水道頭園區驚魂！鋼索橫掛出入口 男童勾脖倒地頭、頸受創

小成日前在園區玩耍，卻被一條鋼索勾脖後，整個人後仰倒地，造成頭頸嚴重創傷，更有輕微腦震盪。（記者李文德攝）

北港鎮水道頭園區為鎮內知名遊憩場所，豈料日前一名小二男童小成在園區與友人玩樂時，被一條橫掛在日式宿舍群後方入口的鋼索勾傷頸部並重摔在地，造成頭、頸重創，再度引起公共空間安全討論，縣議員蔡孟真要求縣府全面檢視所有休閒區。縣府表示，將持續與家長保持聯繫，並全面檢視各園區安全管理。

水道頭文化園區占地1.28公頃，1930年建成，具當時最先進的水廠設計，供應北港居民飲水達一甲子以上，1997年停止營運，後由縣政府修復，園區更有縣定古蹟十角水塔、抽水機房、抽水井，還有歷史建築日式宿舍群。

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小成媽媽蘇小姐表示，5月20日下午5點的時候，小成和朋友一起在園區內玩鬼捉人，但經過日式宿舍群後方的出入口，卻遭一條難以察覺的鋼索勾脖子後，整個人反彈往後仰，重摔倒地，造成他頸部一片擦挫傷、頭有輕微腦震盪。目前醫生診治後，需要觀察是否有腦出血狀況，現在也需要每天回診換藥。

媽媽表示，長達約20多公尺的鋼索恰好懸掛在出入口，且鋼索細長連一般大人也難以察覺，相關單位應該早些做出預警提示，明確告知民眾，相信這件事情不是故意為之，已向相關通報，後續再視處理情況，不排除提出國賠。

蔡孟真表示，園區為親子休憩去處，不過鋼索貫穿出入口，連大人都可能看不清，而作為管理機關的雲林縣政府應該要先做出警示，經地方民眾指出，鋼索疑似為前陣子辦活動，廠商要懸掛燈籠而設置，為何活動結束後並未撤除，也沒進行場後檢視的工作，一定有相關責任，也要求縣府應該要定期針對各處場域進行安全巡檢。

縣府文觀處長謝明璇表示，經初步調查為，前進駐廠商懸掛燈籠固定線導致男童受傷，目前已請現任進駐廠商移除，並設置三角錐及「高低落差 注意安全」的標語，並請家長保存相關單據，將全力協助後續保險理賠事宜，並持續關心對方傷勢，全面檢視及強化縣內各遊憩場域安全管理。

小成日前在園區玩耍，卻被一條鋼索勾脖後，整個人後仰倒地，造成頭頸嚴重創傷，更有輕微腦震盪。（記者李文德攝）

縣議員蔡孟真要求相關單位應負起全責，縣府也應該針對縣內各場域定期安全巡檢。（記者李文德攝）

小成日前在北港水道頭園區遊玩，卻遭鋼索勾脖後倒地。（記者李文德攝）

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