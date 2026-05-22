慈濟路空橋未達共識 曾資程轟竹市府新聞稿混淆視聽

新竹市市議員曾資程批高虹安市府用新聞稿混淆視聽。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市議員曾資程昨指高虹安推動關埔全區空橋中，編號10號跨慈濟路的空橋因未在都市計畫範圍內，且未達社區共識、暫不會施作。結果市府晚間發布新聞稿稱慈濟路空橋持續推動中、依法依規審慎辦理。對此，曾資程今天回擊指出，市府的問題，不只是工程進度延宕，而是政策議程混亂、決策失焦，還用新聞稿混淆視聽。

曾資程說，他親向工務處處長確認，今年設計會預留跨慈濟路空橋的銜接界面，但在地方沒有共識前，「不會施作」。這也是工務處回應議會藍白2位議員後，貼在空橋群組的內容。結果市府新聞稿卻營造「工程持續推動」印象，避談目前沒有共識、短期內無法施作的事實，這不是混淆視聽，什麼才是混淆視聽？市府突然把「不在都市計畫圖管範圍內」的跨慈濟路空橋納入預算中？但真正有迫切通行需求的埔頂路、埔頂二路跨慈雲路空橋，市府至今未推動。

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他認為，市府對關埔空橋路網的使用邏輯、動線設計、實際需求沒有完整思考，就匡列1億1千萬元要做慈濟路空橋，今年已先編5500萬元，但至今連設計與都審都還沒完成，恐怕又是預算保留。

曾資程批評，高虹安2022年競選市長時承諾慈雲空橋12座2025年完工，如今已2026年，政見明顯跳票。市府不檢討政策執行問題，反用新聞稿包裝成穩健推動中，市民無法接受。

曾資程認為，市府對關埔空橋路網的使用邏輯、動線設計、實際需求沒有完整思考，就匡列1億1千萬元要做慈濟路空橋，今年已先編5500萬元，但至今連設計與都審都還沒完成，恐怕又是預算保留。（照片取自曾資程粉專）

編號10號跨慈濟路的空橋因未在都市計畫範圍內，且未達社區共識、暫不會施作。（照片取自曾資程粉專）

編號10號跨慈濟路的空橋因未在都市計畫範圍內，且未達社區共識、暫不會施作。（照片取自曾資程粉專）

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