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    首頁 > 生活

    《台灣漫遊錄》美食宇宙一次看 創作者用AI整理出近220道台灣料理

    2026/05/22 15:22 即時新聞／綜合報導
    《臺灣漫遊錄》作者楊双子（右）與譯者金翎於獲2026英國國際布克獎後合影。（法新社）

    《臺灣漫遊錄》作者楊双子（右）與譯者金翎於獲2026英國國際布克獎後合影。（法新社）

    台灣漫遊錄 食物清單網分享

    台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說「台灣漫遊錄」，於台灣時間5月20日清晨5點，在倫敦泰特當代美術館首奪國際布克獎冠軍寶座，書中情節提及台中特色「麻薏湯」等多項美食。有數位創作者用AI做了一個食物圖鑑網頁，將青山小姐與王千鶴搭縱貫鐵道從台北的鐵道飯店、台中雪花齋的鹹蛋糕、彰化八卦山的地骨露、嘉義新港的新高飴與弓蕉糕、台南府城的肉粿與阿舍菜等一路南下出現的橫跨台菜、客家、日式、和洋、街頭小點等將近220道食物，分門別類用一個網頁分享。

    該數位創作者在臉書PO文表示，這兩天因為台灣漫遊錄再度得獎的關係，本來只想把當時筆記的食物清單貼上來給讀者當成是個趣味分享，但不算還好，一算，大大小小的食物清單總類數量不只多，就這麼粗暴的貼上來，食物看起來都不好吃了，所以讓AI做了一個食物圖鑑網頁，將青山小姐與王千鶴搭縱貫鐵道從台北的鐵道飯店、台中雪花齋的鹹蛋糕、彰化八卦山的地骨露、嘉義新港的新高飴與弓蕉糕、台南府城的肉粿與阿舍菜等一路南下出現的橫跨台菜、客家、日式、和洋、街頭小點等將近220道食物，分門別類用一個網頁分享給各位。

    創作者指出，另外在書中第七章「咖哩」裡，小千跟青山小姐提到的《十二碗菜歌》也另外做了補充資料。這是早期臺灣辦桌菜的歌仔冊唸謠。網頁裏有附上台語原文與中文翻譯對照，另外附上臺大圖書館的唸歌數位典藏連結，點進去可以聽到真正的傳統唱腔。

    創作者直言，無論你是已經讀過這本書的朋友，還是還沒讀過、但對台灣飲食與文化有興趣的朋友，都歡迎點進去看看。讀過的可以重新走一次青山小姐的縱貫線美食之旅；未讀的也許可以從這份食物清單，先漂入那個1938年昭和年代的台島。

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