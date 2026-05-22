高市4區6月3日停水10小時 影響21萬戶用水

高市4區將於6月3日停水10小時，總計影響21萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

水公司將於6月3日辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程必須停水施工，高雄市鳳山等4區將於6月3日上午9點至晚上7點停水10小時，管末高地則停水15小時，總計影響21萬戶用水，請民眾提前儲水備用。

停水區域為鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。

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還有林園區全區；大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮里；小港區高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路及高松路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北） 鳳鳴、鳳興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳。另外，管末高地為林園區林家里、小港區孔宅里旭日街一帶，6月3日上午9時至24時共停水15小時。總計18萬戶停水。

此外，水壓降低區域為鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，總計影響3萬戶。鳳山水庫供給工業區不受影響，包括臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。

水公司說，請民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間關閉抽水機電源，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，恢復供水時間會較延遲；且為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

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