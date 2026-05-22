成大「含金量」爆表！總統、首富、科技董座全包了

今年3月25日，成大校長沈孟儒（左）頒授名譽工學博士學位予國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘（右）。（成大提供）

國立成功大學不只出過總統賴清德，「台灣新首富」國巨董事長陳泰銘3月甫獲頒成大名譽工學博士，他在授證典禮感謝母校栽培，並勉勵學弟妹要保持對世界的好奇心，因為「好奇心是讓工作持續保有熱情的最大動力」。他也幽默表示，如果當年認真念書，也許4年就能拿到博士，「現在花了40年才拿到，真的滿辛苦的。」

陳泰銘為成大工程科學系69級校友，早在2020年便獲頒傑出校友成就獎。他畢業後原有機會赴美留學，但為了家庭選擇留在台灣創業，並一路打造國巨成為全球被動元件龍頭。他回憶，1986年靠互助會籌得200萬元資金投入製造業，1993年公司年營收僅4億元時申請上市，因規模太小、抗景氣能力遭質疑，歷經4次審查才成功掛牌。

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陳泰銘也以自身經驗勉勵年輕人，找工作不一定非大企業不可，更重要的是看懂產業未來性；此外不要過度頻繁轉職，才能真正累積實力。他認為，面對AI浪潮，不應恐懼科技，而是要學會運用AI，提升服務與解決問題能力。

成大與國巨長期合作密切，雙方共同成立「國巨成大共研中心」，由企業提供製程與產線資源，協助師生研究，同時設立教育獎學金，培育理工人才。

其實，成大校友在台灣科技業堪稱「企業家搖籃」，包括旺矽科技董事長葛長林、萬潤科技董事長盧鏡來、宏碁董事長陳俊聖、佳世達科技董事長陳其宏、奇景光電董事長吳炳昇，旺宏電子董事長吳敏求更捐資成立「成功創新中心─旺宏館」，創下成大創校以來單筆最高個人捐款紀錄。

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