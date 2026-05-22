全國首例！竹縣關西鎮「石油津貼」 最快8月每人領5000

新竹縣關西鎮民代表會今天審議「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，會中獲11位出席代表全數同意，照案通過公所的提案，每人發放5000元。（記者廖雪茹攝）

「石油津貼」通過了！新竹縣關西鎮民代表會今天審議「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，會中獲11位出席代表全數同意，照案通過公所的提案，每人發放5000元，低收入戶每戶加發2000元，合計約1.4億元，預計最快今年8月發放，將成為全國第一個普發全民現金「石油津貼」的地方公所。

鎮長陳光彩說明，去年中秋節，代表會即建議，其他縣市政府及鄉鎮市公所普發現金，即拿以前年度的鎮庫結餘來執行；但經公所請示，認為根據預算法第23條及80條相關規定，此舉無法源依據不可跟進，因此這次是依115年度預算審議後的歲計賸餘來發放，加上今年1到5月份增加的收入，合計約1億4000多萬元，來作為普發現金的來源。

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會中經過討論，終獲包括主席羅仕典等共11位代表全數同意。按該條例，以5月29日前已設籍關西，且於發放起始日仍沒遷出的鎮民，包括新生兒，每人發放5000元，目前設籍人數約2萬6000人，列冊的低收入戶則每戶再加發2000元，預估總費用約1.4億元。

羅仕典表示，今日通過普發現金每人5000元，當初公所原提案每人3600元，在縣長楊文科的協調之下，加碼至5000元。他強調這是關西的福利政策，不是債留子孫，公所並不是賣財產或是借貸來普發現金，而是利用今年度的歲計賸餘；因為關西有回饋金，代表們認為應該用在每一個人身上，比較符合公平性。

陳光彩說，今日代表會審議通過，將在辦理追加減預算後，最快於8月執行。普發現金的執行細節近期將研擬，原則上，關西鎮共21個里，公所預算在3天內發放完畢；屆時未能領取者，事後也可到公所領取。

新竹縣關西鎮民代表會今天審議「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，會中獲11位出席代表全數同意，照案通過公所的提案，每人發放5000元。（記者廖雪茹攝）

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