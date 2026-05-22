北市國中小營養午餐免費 顏若芳：高中職弱勢生僅補助65元

台北市議員顏若芳說，北市國中小營養午餐免費，高中職弱勢生卻僅補助65元。（記者方賓照攝）

台北市公私立國中小學生營養午餐今年9月起免費，總經費將達36億元；台北市議員顏若芳今（22）天在議會質詢台北市長蔣萬安時，要求將高中職弱勢生比照納入，經她試算，若將補助金額從現行的65元提升到合理的80元，一年僅需增加約8500萬元，要求比照國中小全面免費。蔣萬安態度傾向認同，要求教育局精算，兩週內提出回覆。

顏若芳指出，免費營養午餐政策施行前，國中小清寒學生補助對象包含低收入戶、中低收入戶、身心障礙等6大類；高中職卻僅補助低收入戶、家庭突遭變故及導師認定3類，導致高達2575名具備中低收入戶、原住民及身心障礙身分的弱勢高中職生無法獲得補助，補助金額也嚴重脫離物價。

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顏若芳說，國中小免費營養午餐每餐實質價值最高可達92元，但高中職清寒學生卻僅有定額補助65元。經她檢視北市各高中熱食部與便當底價，景美女中70元、大同高中75元、建國中學要80元，學生還需貼錢才能溫飽。

她表示，台中市已將高中職弱勢生納入補助，新北市與桃園市也給予全額補助並擴大身分認定；經試算北市若將高中職尚未符資格的3類弱勢生都納入，每餐補助金額提升至80元，一年增加僅約8500萬元；要求市府統一補助標準、核實全額補助、提高定額下限、擴大適用範圍等。

蔣萬安答詢態度傾向認同顏若芳的說法，表示將請教育局精算，並在2週內提出回覆。

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