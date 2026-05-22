為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市國中小營養午餐免費 顏若芳：高中職弱勢生僅補助65元

    2026/05/22 13:27 記者何玉華／台北報導
    台北市議員顏若芳說，北市國中小營養午餐免費，高中職弱勢生卻僅補助65元。（記者方賓照攝）

    台北市議員顏若芳說，北市國中小營養午餐免費，高中職弱勢生卻僅補助65元。（記者方賓照攝）

    台北市公私立國中小學生營養午餐今年9月起免費，總經費將達36億元；台北市議員顏若芳今（22）天在議會質詢台北市長蔣萬安時，要求將高中職弱勢生比照納入，經她試算，若將補助金額從現行的65元提升到合理的80元，一年僅需增加約8500萬元，要求比照國中小全面免費。蔣萬安態度傾向認同，要求教育局精算，兩週內提出回覆。

    顏若芳指出，免費營養午餐政策施行前，國中小清寒學生補助對象包含低收入戶、中低收入戶、身心障礙等6大類；高中職卻僅補助低收入戶、家庭突遭變故及導師認定3類，導致高達2575名具備中低收入戶、原住民及身心障礙身分的弱勢高中職生無法獲得補助，補助金額也嚴重脫離物價。

    顏若芳說，國中小免費營養午餐每餐實質價值最高可達92元，但高中職清寒學生卻僅有定額補助65元。經她檢視北市各高中熱食部與便當底價，景美女中70元、大同高中75元、建國中學要80元，學生還需貼錢才能溫飽。

    她表示，台中市已將高中職弱勢生納入補助，新北市與桃園市也給予全額補助並擴大身分認定；經試算北市若將高中職尚未符資格的3類弱勢生都納入，每餐補助金額提升至80元，一年增加僅約8500萬元；要求市府統一補助標準、核實全額補助、提高定額下限、擴大適用範圍等。

    蔣萬安答詢態度傾向認同顏若芳的說法，表示將請教育局精算，並在2週內提出回覆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播