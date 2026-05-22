高虹安談興趣舉高嘉瑜唱歌自嗨 家長轟嘲笑心態、價值觀錯誤

新竹市長高虹安昨在國中技藝頒獎上，舉高嘉瑜唱歌自嗨是興趣，並把專長對等可賺錢。家長轟高虹安用嘲笑心態談興趣很糟糕，且把專長當成賺錢工具是錯誤價值觀。（取自新竹市府官網）

新竹市長高虹安昨天（21日）出席國中技藝競賽頒獎典禮致詞時舉「胖虎或高嘉瑜唱歌，自己唱得很開心，就算別人付錢給他、或是別人跟他說你不要唱了，他還是唱得很開心，這就是興趣」為例，引發家長及在場老師和學生砲轟，有家長投訴稱高虹安用嘲笑別人的方式，教學生什麼是興趣。把興趣講成別人不欣賞、甚至希望你停下來，但你自己仍自嗨，是把興趣當成不專業、沒水準、甚至打擾別人的行為。高虹安身為一市之長，把專長對等成賺錢，是錯誤引導學生的價值觀。對此，市府暫無回應。

據網路媒體報導，高虹安昨天跟在場學生分享專長與興趣的差別，該報導提到高虹安說，專長就是某件事做得非常棒，甚至還會得到應有的報酬，像是有許多歌手或是韓團，大家會願意花錢搶演唱會的票，搶不到還很傷心，這就是專長。對比演唱會賣票的狀況，像胖虎或者高嘉瑜唱歌，這就是他自己唱得很開心，就算別人付錢給他、或是別人跟他說你不要唱了，他也是唱得很開心，這就是興趣。人生中最幸福的事，就是專長跟興趣可以結合在一起，將所學用於社會，還可養家活口。

請繼續往下閱讀...

高虹安舉高嘉瑜唱歌自嗨是興趣為例，讓不少家長及老師和學生聽了都覺得是錯誤比喻，把興趣講成是不專業或沒水準的行為，甚至把專長等同演唱會賣門票可賺錢的價值觀，對比學生努力在各項技藝競賽中不斷練習爭取佳績來說，高虹安根本是貶低參加技藝競賽的孩子，把參與技藝競賽課程類比成興趣與專長及可賺錢的價值觀，是錯誤引導國中生，很糟糕。

市府昨天辦理國中技藝競賽頒獎，共有116名學生獲獎，高虹安以市長身分出席頒獎典禮並致詞。

新竹市長高虹安昨在國中技藝頒獎上，舉高嘉瑜唱歌自嗨是興趣，並把專長對等可賺錢。家長轟高虹安用嘲笑心態談興趣很糟糕，且把專長當成賺錢工具是錯誤價值觀。（取自新竹市府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法