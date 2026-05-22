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    首頁 > 生活

    宜蘭51家企業週六聯合徵才 薪資最高開6.5萬元

    2026/05/22 13:10 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭51家企業週六聯合徵才，薪資最高開6.5萬元。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭51家企業週六聯合徵才，薪資最高開6.5萬元。（宜蘭縣政府提供）

    迎接學子畢業季，宜蘭縣本週六上午將在宜蘭運動公園體育館舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，現場將有51家企業聯合徵才，總計釋出1025個工作機會，最高薪資上看6.5萬元。

    宜蘭縣政府勞工處表示，正逢畢業季，宜蘭舉辦今年首場大型就業博覽會，歡迎宜蘭求學及返鄉青年，在上午9點半至12點半間，前往會場進行面試，盼能找到合適工作，協助安心留鄉、返鄉發展，穩健踏出職涯第一步。

    勞工處強調，徵才企業除有觀光、餐飲與旅宿業，也有光電、生技等科技產業進駐，提供多元職缺，包括新進駐宜蘭科學園區的「欣德芮股份有限公司」，將釋出醫用耗材製造職缺，「續日股份有限公司」為中美矽晶集團旗下企業，預計也會吸引不少青年關注。

    勞工處指出，主打戶外親子體驗的「星夢農場股份有限公司」，則以自然療癒風格徵才，邀請民眾至農場工作，縣府目前也持續以「全齡就業」為目標，推動各項就業服務，設置銀髮人才服務據點，協助中高齡勞工重返職場。

    宜蘭另推出多項青年就業獎勵措施，凡設籍縣內、未滿30歲且連續失業30日以上青年，經勞工處就業服務台推介至事業單位工作，連續就業滿6個月，可領取2萬元獎勵金，滿1年再加發3萬元。

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