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    首頁 > 生活

    賞花要快 高雄十多處路段落下「黃金雨」

    2026/05/22 12:48 記者葛祐豪／高雄報導
    沿著道路成排盛開的阿勃勒樹廊。（公園處提供）

    沿著道路成排盛開的阿勃勒樹廊。（公園處提供）

    高雄季節限定美景，阿勃勒悄悄的隨風起舞，10餘處路段落下「黃金雨」，民眾直呼「美呆了!」市府提醒賞花要快。

    高雄市工務局長楊欽富今（22）日表示，阿勃勒是原生於印度及斯里蘭卡的落葉喬木，於1645年由荷蘭人引入台灣，又被稱為波斯皂莢、臘腸樹、豬腸豆或牛角樹。開花時節約在每年5至7月，目前高雄街頭的阿勃勒已迎來最美盛放期，在暖陽下展現出吸睛風情。

    公園處指出，高雄市長期推動植栽多樣化及季節景觀配置，讓城市四季呈現不同風貌。金黃燦爛的阿勃勒不僅提升市容景觀，也具備降溫、淨化空氣及營造宜居環境的多重效益。

    為方便市民就近賞花，公園處推薦多處市區觀賞亮點，包括南京路、和平路、河東路、光華路、林德街、廣州一街、九如四路、中山三路、高雄大學路、援中路、翠華路、輜汽路，以及青埔溝童玩生態公園等地。

    此外，各地綠地、公園與道路沿線，皆可見阿勃勒優雅綽約的身影，市府也邀請市民把握花期，悠閒漫步感受這場限定的金色花季，為日常生活增添一抹詩意與好心情。

    高雄10餘處路段落下「黃金雨」。（公園處提供）

    高雄10餘處路段落下「黃金雨」。（公園處提供）

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