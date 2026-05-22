頭份四月八媽祖慶典開跑 16校學子創意供桌大PK

永貞國小學子扮成報馬仔，吸引眾人目光。（圖由頭份市公所提供）

2026頭份四月八系列活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」競賽，於今（22）日上午在田寮永貞宮廟埕打頭陣登場，頭份市16所國中小學學子，以文化背景典故為前提，結合美勞、糖果、零嘴等，打造創意「五牲」供品，還有學子扮成報馬仔，吸引眾人目光，也展現頭份四月八慶典文化的傳承。

比賽邀請永貞宮前主委傅福雄、民俗專家鍾椿煇、知名畫家丘璦珍，分別以在地典故、民俗文化、視覺美感進行評分。國中組由建國國中獲得特優，頭份國中、興華中學國中部、文英國中優勝；國小組則由永貞國小拿下金質，並連續三年奪冠，銀質獎為信義國小、建國國小，銅質獎為六合國小、僑善國小、斗煥國小，信德國小、尖山國小則獲文化傳承獎，媽祖精神獎由新興國小、頭份國小獲得，最佳創意獎由蟠桃國小、後庄國小拿下。

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頭份市長羅雪珠表示，頭份四月八的節慶，面對頭份市快速進步，傳統習俗要保存並延續並不輕鬆。公所感謝永貞宮對於維護文化的堅持，年年舉辦四月八媽祖遶境，公所也號召16所國中小以創意供桌共襄盛舉，感謝媽祖庇祐，也迎接四月八的到來。

永貞宮主委張淑芬也表示，自從舉辦青年爐主創意供桌後，四月八媽祖遶境也看到很多小朋友，加入迎神敬神的隊伍，陪著家中的大人在家門口迎媽祖頭香，讓在地信仰文化、特色節慶的延續傳承。

學子們結合美勞、糖果、零嘴等，打造創意「五牲」供品。（圖由頭份市公所提供）

學子說明創意供桌理念。（圖由頭份市公所提供）

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