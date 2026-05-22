為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    頭份四月八媽祖慶典開跑 16校學子創意供桌大PK

    2026/05/22 13:03 記者彭健禮／苗栗報導
    永貞國小學子扮成報馬仔，吸引眾人目光。（圖由頭份市公所提供）

    永貞國小學子扮成報馬仔，吸引眾人目光。（圖由頭份市公所提供）

    2026頭份四月八系列活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」競賽，於今（22）日上午在田寮永貞宮廟埕打頭陣登場，頭份市16所國中小學學子，以文化背景典故為前提，結合美勞、糖果、零嘴等，打造創意「五牲」供品，還有學子扮成報馬仔，吸引眾人目光，也展現頭份四月八慶典文化的傳承。

    比賽邀請永貞宮前主委傅福雄、民俗專家鍾椿煇、知名畫家丘璦珍，分別以在地典故、民俗文化、視覺美感進行評分。國中組由建國國中獲得特優，頭份國中、興華中學國中部、文英國中優勝；國小組則由永貞國小拿下金質，並連續三年奪冠，銀質獎為信義國小、建國國小，銅質獎為六合國小、僑善國小、斗煥國小，信德國小、尖山國小則獲文化傳承獎，媽祖精神獎由新興國小、頭份國小獲得，最佳創意獎由蟠桃國小、後庄國小拿下。

    頭份市長羅雪珠表示，頭份四月八的節慶，面對頭份市快速進步，傳統習俗要保存並延續並不輕鬆。公所感謝永貞宮對於維護文化的堅持，年年舉辦四月八媽祖遶境，公所也號召16所國中小以創意供桌共襄盛舉，感謝媽祖庇祐，也迎接四月八的到來。

    永貞宮主委張淑芬也表示，自從舉辦青年爐主創意供桌後，四月八媽祖遶境也看到很多小朋友，加入迎神敬神的隊伍，陪著家中的大人在家門口迎媽祖頭香，讓在地信仰文化、特色節慶的延續傳承。

    學子們結合美勞、糖果、零嘴等，打造創意「五牲」供品。（圖由頭份市公所提供）

    學子們結合美勞、糖果、零嘴等，打造創意「五牲」供品。（圖由頭份市公所提供）

    學子說明創意供桌理念。（圖由頭份市公所提供）

    學子說明創意供桌理念。（圖由頭份市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播