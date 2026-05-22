花蓮光復保安寺經歷洪災「還有2佛像失蹤」 明迎150週年慶

去年馬太鞍洪災光復鄉保安寺內積滿超過1公尺淤土，大殿內神像供桌被沖走。（保安寺提供）

花蓮光復鄉保安寺去年9月馬太鞍溪堰塞湖洪災遭受重創，寺內佛像文物被大水沖走，至今還有2尊佛像失蹤「外出弘法」！經過8個月後大致復原，週末將迎來建廟150週年慶生的最高潮，將有浴佛、祝壽平安宴及後天陣頭遶境。保安寺主委藍洋說，歡迎鏟子超人回來光復看看，見證光復的韌性與重生。

去年洪災造成光復鄉19死5失蹤，始於清光緒2年的光復鄉保安寺也受災，大水高度至百年開基釋迦牟尼佛像及旁邊2佛祖像蓮座下方止步，但大殿內多處供桌神像被大水流走，而文物室內的寶貴文物包括早期寺廟整修後換下來的彩繪木門、神像、金爐、令旗、神明帽子泡泥水，造成嚴重受損。

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經半年多整理現況大致復原，保安寺副組長葉正花說，現在大殿內供桌全是新的，只是因經費有限，圍牆、外圍廁所及部分地坪尚未修繕，寺廟建築四周其實都還有高度約1到2公尺的積土無法清理，「下雨時還是會有沙子隨水流進廟埕」。

保安寺主任委員藍洋說，去年清點發現有8尊神像被水流走找不到，其中6尊去年10月在花蓮溪出海口被民眾發現，拍照給他辨認，確定就是失蹤的佛像，包括2尊佛祖像、3尊十二婆姐及一尊註生娘娘，但是至今還有2尊佛像失蹤「應該是去弘法了」！

經台灣文物保存協會聯繫、艋舺龍山寺經費協助，串聯台灣藝術大學、台師大、雲科大、正修科大協助修復受災文物。藍洋說，大部分文物都還在修復中，時間至少要一兩年，目前送回的有當時被沖走的6尊神像、6個神像鳳冠、1967年保安寺重建時以木匾刻製的樂捐芳名錄，即日起至6月30日在保安寺成果展出，未來修復文物送回後也將公開展出。

藍洋說，保安寺今年迎150週年，本月17日起以梁皇寶懺及三時繫念法會，明天農曆初七上午9點起舉辦浴佛、中午平安宴、農曆四月初八佛誕日子時（23日23時）舉辦祝壽，24日全鄉遶境，預計有全台超過60個陣頭參加。

去年洪災過後光復鄉保安寺遭大水泥流淹沒。（保安寺提供）

光復鄉保安寺去年光復洪災被高約一公尺多的泥土埋沒，就連停在廟埕前的水泥預拌車也被埋淤土裡。（記者花孟璟攝）

現在的保安寺四周仍有高度1公尺多的淤土，下大雨泥水仍會跑進廟埕。（記者花孟璟攝）

去年洪災大水高度淹到最內側佛龕的白色大理石底座，高度將近1.5公尺，其餘供桌神像物品都被流走，目前已大致復原。（記者花孟璟攝）

保安寺內150年歷史的銅佛仍安好。（記者花孟璟攝）

保安寺有6尊神像包括中間的2尊佛像、左邊的3尊十二婆姐像，以及右邊的註生娘娘神像，在災後被沖到花蓮溪口被救回並修復，回到保安寺展出，由於是展出文物因此佛像眼睛都以紅布矇住並未開光。（記者花孟璟攝）

保安寺組長葉正花說，去年洪災水淹到幾乎一人高。（記者花孟璟攝）

放在保安寺文物室受損神明帽子，經過整理後重新展出。（記者花孟璟攝）

保安寺在1967年重建時的捐贈芳名錄，是以木匾雕刻，但中間有缺片遺失。（記者花孟璟攝）

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