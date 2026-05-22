荷包大失血！ 台南「這路口」1天可檢舉逾200張罰單

仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線，卻因設計不良導致用路人荷包大失血。（陳皇宇提供）

台南市議員陳皇宇今日質詢指出，車輛行經仁德區太子路左轉太子路190巷，因槽化線繪製不當，被檢舉達人鎖定成為檢舉熱區，只要用路人左轉就會拿到「跨越槽化線行駛」的900元罰單，單日可檢舉超過200張。

太子路因配合道路與交通改善計畫，重新調整偏心左轉與標線配置，斑馬線、槽化線等也全面重新畫設，但完成後卻因中間槽化線範圍過大、車道寬度被壓縮，造成可行駛空間不足，許多車輛行經時不得不壓線。陳皇宇今天於市政總質詢播影片向工務局提出質疑，「左轉太子路190巷有可能不壓到槽化線嗎？」工務局代理局長王建雄回應，將會進行槽化線改善。

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陳皇宇認為，政策是對的，但規劃完有沒有實際走過？實際查看幾乎「10台車有6台會壓線」，現在出現「政策陷阱」成為檢舉達人鎖定目標，固定守在那裡單日可檢舉逾200張罰單，國庫大補血但民眾荷包大失血導致民怨，要求市府速修正。

市長黃偉哲表示，槽化島設計有一定的規格，但若劃得太寬影響車道，民眾易誤壓線形成「政策陷阱」，也要思考是否有其他方案取代。

仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線，卻因設計不良導致用路人荷包大失血。（陳皇宇提供）

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