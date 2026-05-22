北市年花455萬滅鼠挨轟成效低 議員提抓1隻給500元「可抓1萬隻」

議員洪健益質疑，台北市針對市場為了鼠疫防治每年編列近5百萬的預算，但是環南市場一到四月才抓50隻老鼠？而永春市場自治會祭出「抓一隻老鼠得一百元」的措施光是四個月就抓163隻，而根據市場處紀錄只有2隻，乾脆讓攤商自己抓，何樂而不為？（翻攝北市議會直播）

台北市長蔣萬安今（22）日前往議會進行專案報告，台北市民進黨議員洪健益針對近期鼠患問題提出質疑，議員洪健益質疑，台北市針對市場為了鼠疫防治每年編列近5百萬的預算，但是環南市場一到四月才抓50隻老鼠？而永春市場自治會祭出「抓一隻老鼠得一百元」的措施光是4個月就抓163隻，而根據市場處紀錄只有2隻，乾脆讓攤商自己抓，何樂而不為？對此，蔣萬安說，會請產業局會研究。

洪健益指出，鼠患從今年二月開始，環南市場今年在2月抓了12隻、3月抓了8隻、4月抓了19隻，到底委外給廠商455萬元進行防治，到底做了些什麼？一個環南市場1到4月才抓50隻老鼠，他記得環南市場改建就抓了幾千隻，為何今年爆發鼠患才抓這麼少隻？是因為老鼠都搬到南部嗎？

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洪健益指出，永春市場自治會讓攤商抓一隻老鼠可以拿100元，光是1到4月就抓到163隻老鼠，乾脆455萬的經費就不用委外，直接發錢給攤商，假設抓一隻發500元，抓到一千隻也才50萬，一萬隻也是500萬，為何要給滅鼠公司呢？希望政策要檢討，市場處不能再狀況外。

洪健益表示，「抓一隻500元，市場的攤商一定很努力幫忙抓，不會看到了，不關我的事，大家一定搶著幫你抓」，總比每年至少花500萬，還要加上清消等等，預算可能上千萬，才抓2隻、3隻、50隻，重賞之下必有勇夫，獎勵民眾抓老鼠，台北市就沒有鼠患問題。

對此，蔣萬安回應，現在還是以全面清消，以及精準的鼠害防治作為進行改善，市場、商圈確實是老鼠比較多的地方，包括物理性的阻隔，針對議員的建議，產業局會來研究，他想透過現在防治鼠害的積極科學做法，市府會多管齊下，達成這個目的。

洪健益表示，清消這本來就是應該做，他現在是在提醒市府，台北市有本事抓1、2萬隻的老鼠，而且控制預算在1000萬，對你是加分的，何樂而不為？

洪健益表示，「抓一隻500元，市場的攤商一定很努力幫忙抓，不會看到了，不關我的事，大家一定搶著幫你抓」。（記者方照賓攝）

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