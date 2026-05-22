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    首頁 > 生活

    校園變身台語歌廳 成大「台語歌廳SHOW」5/30熱血開唱

    2026/05/22 12:33 記者洪瑞琴／台南報導
    第3屆「成功台語歌廳 SHOW」，即將在5月30日於成大光復校區鳳凰樹劇場登場。（成大提供）

    第3屆「成功台語歌廳 SHOW」，即將在5月30日於成大光復校區鳳凰樹劇場登場。（成大提供）

    校園變身台語歌廳秀！國立成功大學文學院與發枝台語基金會合辦第3屆「成功台語歌廳 SHOW」，將於5月30日下午2點在成大光復校區鳳凰樹劇場登場，以音樂與語言展現新世代台語文化創意與活力。

    「成功台語歌廳 SHOW」不只是競賽，更象徵台語文化在青年世代的傳承與創新，希望打破「台語只是長輩語言」的刻板印象，讓更多年輕人重新認識母語魅力。

    今年賽事報名踴躍，歌唱類組吸引45隊參賽，除了翻唱近年熱門台語歌曲，也加入自創編排演出。今年更首度設立「饒舌類組」，由成大學生領軍，把台語音律融合現代重拍節奏，透過原創詞曲展現年輕世代的母語表達。

    口語類組同樣精彩，共有13隊來自南北各大專校院學生參賽，內容涵蓋脫口秀、漫才、說故事、廣播劇及傳統「答喙鼓」等，展現兼具幽默與敘事魅力的台語口說能力。

    評審陣容則集結跨領域專家，包括公視台語台主播陳稷安、著名台語詩人周蘇宗、資深配音暨金鐘評審林凱羚、音樂製作人暨金曲獎評審王斯禹、台語饒舌歌手阿雞 GLOJ、成大「鬥鬧熱走唱隊」團長吳易叡，以及《台江》雜誌總編輯陳建成等人。

    究竟誰是台語歌王歌后與口語大師，最熱血的母語新聲，將在5月30日決賽揭曉，活動也開放民眾免費報名觀賽。觀眾線上報名資訊：https://pse.is/show-final 。

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