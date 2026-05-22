新北免費營養午餐採5天在校用餐 教師團體籲應依課綱全天課程規劃

新北市自115學年度起將推動公私立國中小免費營養午餐，將以一週五天在校用餐、吃完午餐再放學方式推動。（新北市教育局提供）

新北市自115學年度起將推動公私立國中小免費營養午餐，將以一週五天在校用餐、吃完午餐再放學方式推動。新北市教師會、教育人員產業工會今（22）日表態，班導師長期陪伴、協助、指導學童午餐，但用餐權益與誤餐補償卻常被忽視，呼籲市府應以課綱所定學生全天課程為依據規畫用餐天數，避免投入過多經費排擠其他教育軟硬體建設，更應落實對教師勞務的尊重與制度保障。

教師會理事長林松宏表示，目前新北市國小因偏鄉照顧及自立廚房因素，全校在校用餐5天的學校約120所，沒有5天用餐者仍約90所，多為都會區中大型學校，學生數佔比超過70%，市府應以維持校園安定、避免增加導師與行政負擔為原則，建議用餐天數盡量維持現狀，並編列經費補助導師用餐權益及誤餐補償。

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教產工會副理事長蔡淑遠說，部分學校因自立廚房營運成本考量，規定讓低年級學童留校用餐，已有不少兵荒馬亂的放學場景；導師協助低年級打菜、用餐壓力大，即便全天課還有午休緩衝時間，導師仍常因督促用餐、刷牙、處理廚餘等工作而來不及用餐，若只為推動學生在校用餐而增加天數，師生可能要在有限時間內匆促完成用餐、趕放學，讓師生都加重身心負擔。

「全國各縣市幾乎都是擴大學生留校用餐天數，」2個單位呼籲，教師會已多次向市府表達訴求，包括盡量維持原用餐天數現狀、國小保留星期三不留校用餐、編列經費補助導師用餐權益與誤餐補償，若需增加用餐天數，也必須提出教師可接受的配套，別讓免費營養午餐變成導師常態性誤餐的廉價政策，否則已然失衡的補貼與導師責任，恐怕更難留下優秀人才穩定支撐教育體系。

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