羅商新二代陳湘涵奪全國志工菁英獎 以越南米紙推動文化共融

羅東高商陳湘涵奪全國志工菁英獎。（記者游明金攝）

第26屆台新青少年志工菁英獎，宜蘭縣有11名學生獲獎。其中，羅東高商學生陳湘涵獲得全國菁英獎，全國只有8人，相當難得；陳湘涵是越南新住民二代，提出《紙跨文化．越味在蘭陽》行動計畫，透過「越南米紙」傳統食材創新，讓文化被理解、被體驗、被共同創造；她說，文化不是差異的距離，而是相遇的起點。

陳湘涵是宜萱婦幼關懷協會的孩子，從小陪伴母親參與新住民關懷活動，深刻感受語言與文化差異所帶來的孤單與不安，也因此立下想幫助別人的心願。自國小5年級起，便主動投入志願服務，長期關注新住民家庭、多元文化推廣及兒少陪伴議題，至今累積服務近2000小時。

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陳湘涵不僅考取多張烘焙與西點證照，更結合自身餐飲專長，推動越南果凍花、多元文化及雙語教學課程，透過遊戲、歌曲與戲劇，引導新住民孩子建立自信與文化認同。她還自組「跟著我做絕對隊」，積極串聯學校、社區與公益團體資源，擔任青年志工隊幹部，帶領夥伴投入文化共融、防暴宣導及社區服務。

陳湘涵說，從小在台灣成長，常在兩種文化之間思考，一邊是家中熟悉的越南味道，一邊是學校與社會的台灣生活，曾經，她以為這樣的身分是一種差異，但現在她知道這是一種力量，因此，她們提出《紙跨文化．越味在蘭陽》行動計畫，希望透過「越南米紙」傳統食材的推廣與創新，讓大家認識越南飲食文化與生活智慧，打破對新住民文化的陌生與距離。

此次還有3人獲傑出志工獎，分別是中道高中何英綺、國華國中吳昊翰、蘭陽女中林羿汝。7人獲得奉獎，分別是三星國中吳采芸、宜蘭高中盧冠君、葉柏承、慧燈高中張藝馨、羅東高工吳宇涵、羅東高商吳雨真、廖若岑。另，羅東高商獲得服務教育楷模獎。

林茂盛代理縣長今日接見學生表揚，肯定學生長期投入志願服務，以實際行動關懷社會、陪伴弱勢，展現新一代的責任感與行動力，讓愛與善的力量持續在宜蘭扎根、延續。

第26屆台新青少年志工菁英獎，宜蘭縣有11名學生獲獎，縣府今頒獎表揚。（記者游明金攝）

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