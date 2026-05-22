苗栗縣又一鄉普發現金！西湖鄉7月每人發放5000元

繼三灣、銅鑼2鄉之後，苗栗縣西湖鄉也將普發現金。（圖由西湖鄉公所提供）

繼三灣、銅鑼2鄉之後，苗栗縣西湖鄉也將普發現金！西湖鄉代表會昨（21）日定期會三讀通過「苗栗縣西湖鄉振興經濟發放自治條例」，凡去年12月31日以前設籍西湖鄉者，每人5000元；公所規劃於7月10日起發放，約5800多人受惠。

西湖鄉代會副主席吳峻毅於今年初臨時會提案，指出現金發放有助於紓緩民眾在通膨環境下的生活壓力，並透過刺激內需來維持經濟動能，以達振興經濟效益，建請公所辦理普發現金5000元，提升鄉民幸福感，獲審議通過。

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鄉長高阿賜也有感物價上漲，造成鄉親生活壓力，評估公所今年有西湖溪疏濬土石販售收入，請公所擬訂自治條例，於昨天鄉代會定期會獲全體代表同意三讀通過，並規劃7月10日起發放。

鄉公所民政課表示，發放對象為去年12月31日以前戶政資料設籍西湖鄉者，可取得5000元補助，另符合資格者，但不幸於今年因故或疾病死亡者，其繼承人仍可領取。約5800多人受惠，經費約3000萬元。

民政課表示，65歲以上長者規劃於7月10日直接匯款入個人敬老禮金帳戶，其他鄉親則規劃於7月11日在各村活動中心現場發放；若未能當場領取者，可於7月13日到17日到公所領取。

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