台南永康就業中心11場徵才活動 釋出逾2000職缺

雲嘉南分署永康就業中心至6月底前將推出11場科技業徵才系列活動，總計釋出超過2000個工作機會。（永康就業中心提供）

畢業季到來，雲嘉南分署永康就業中心今（22）日起至6月底，將推出11場科技業徵才系列活動，集結南科多家科技指標廠商，總計釋出超過2000個工作機會，其中有多項職缺適合即將踏入職場的青年學子與有意轉換跑道的民眾。

永康就業中心主任李奇玫表示，參與系列徵才活動的企業涵蓋半導體製程、封裝測試、光電與雲端伺服器製造等熱門領域，如聯電、矽品精密、緯穎智造、奇景光電、南茂科技及台灣穗高科技等南科知名企業，提供從基層技術員到高階工程師等多元職缺。

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今天首先登場的「矽品精密專場徵才」，於南科管理局演藝廳舉辦，共計釋出270個工作機會，另外，29日及6月6日在永康就業中心、6月12日在雲嘉南分署青年職涯發展中心，還各有1場，每場270個面試名額，其中技術員職缺規劃當日錄取機制，盼吸引青年與應屆畢業生投入。

聯電預計於5月27日舉辦廠內徵才，招募約100名人才；緯穎智造則於5月28日下午辦理廠內徵才，釋出300個職缺，以支援AI伺服器與雲端資料中心擴產需求。

此外，楠西就業服務台也將於5月29日下午，在楠西區公所舉辦聯合徵才活動，邀集在地與鄰近企業參與，提供31個工作機會。

6月11日「南科聯合徵才活動」有緯穎智造、台灣三菱化學、台灣穗高科技、鍵祥資訊工程、台灣矽科宏晟、矽品精密、漢唐集成、東曹石英科技等12家企業參與，合計提供1000個職缺。

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