米其林5月新入選 台南「詹記」、「網」展現府城美食新風貌

詹記招牌鮮魚湯深受饕客喜愛。（詹記提供）

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》公布5月新入選餐廳，南市東區「詹記」、中西區「網」雙雙獲入選，從充滿台南家常味的魚料理，到融合異國料理手法的創意餐桌，展現府城兼具傳統底蘊與創新能量的飲食魅力。

台南「詹記」由魚販第二代經營，融入傳統「飯桌仔」文化，提供以魚料理為主的家常菜，透過多樣料理方式呈現不同魚種風味，口味清爽、展現食材鮮味，其中魚湯更是許多饕客喜愛的招牌料理。店家近年亦入選2025「500碗」，並登上高鐵刊物《T Life》，逐漸受到更多旅客與美食愛好者關注。

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而「網」則於2025年開業，位於熱鬧巷弄之中，以輕鬆自在的用餐氛圍吸引不少饕客。主廚將歐式料理手法融入亞洲飲食元素，並依當日食材調整菜單內容，以在地海鮮與肉類打造富有變化的餐桌體驗，開放式廚房與吧檯設計，也讓顧客能近距離感受料理過程與用餐互動。

台南市長黃偉哲表示，台南不只有深受遊客喜愛的傳統小吃，也有許多結合創意與文化特色的新型態餐飲空間，從家常料理、街邊美食到精緻餐桌，都展現出台南作為「美食之都」的豐富樣貌。歡迎國內外旅客來到台南，循著米其林指南的腳步，深入巷弄探索府城獨特的飲食文化。

觀旅局長林國華表示，台南37區仍有許多值得探索的在地美食與特色餐廳，從傳統小吃到創意料理，都展現出台南豐富且多元的飲食風景。歡迎大家來到台南，循著米其林指南走訪巷弄，細細品味屬於府城的人情味與美食魅力。

詹記展現台南傳統「飯桌仔」文化。（詹記提供）

坐落在巷弄中的創意餐桌「網」。（網提供）

網料理以歐洲烹飪技巧結合亞洲風味。（網提供）

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