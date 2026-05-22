議員提高雄市區設預辦登機中心 陳其邁允評估

李眉蓁（右）建議高雄設置預辦登機中心，市長陳其邁（左）允諾評估。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市議會今（22）日進行總質詢，議員李眉蓁指預辦登機已是國際潮流，建議在左營高鐵站提供預辦登機服務；市長陳其邁表達認同，表示會與高鐵、民航局等單位聯繫評估，先依搭機人次再來研擬後續策略。

所謂預辦登機（Online Check-In），是指可讓旅客在航班起飛前24至48小時內，透過航空公司官網或App，預先選擇座位並取得電子登機證，如此能省去機場臨櫃排隊的時間；若無託運行李，到機場後可直接通過安檢前往登機門。

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高雄市議員李眉蓁今天於總質詢時說，韓國首爾、香港等國際大城市，都能預辦登機，國內桃園捷運線也提供A1台北車站及A3新北產業園區站預辦登機服務，「預辦登機是國際趨勢，高雄不能再缺席」。

李眉蓁強調，旅客帶著大型行李移動不便，也會擔心遺失，若推動預辦登機、提早托運行李，可省去攜帶笨重行李移動的困擾，建議市府應積極評估設置預辦登機中心，打造國際觀光新亮點。

她進一步說，左營高鐵站有高鐵、台鐵及捷運三鐵共構條件，新光三越彩虹市集的地下2樓閒置中，可考慮試辦預辦登機服務，只要辦好登機完成行旅托運，旅客可以逛街後，再輕鬆北上桃園機場或南下小港機場，改善南部民眾長期以來的登機不便問題。

對此，陳其邁表示他也贊成預辦登機服務，目前看來高鐵站比較可行，但仍須進一步評估使用狀況；需要北上桃園機場搭飛機的人通常是國際長程旅客，行李比較重，對旅客確實不方便，會請高鐵及民航局進一步評估。

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