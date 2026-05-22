竹子湖繡球花季登場 7家農園打造IG打卡點「地景花藝設計展」

陽明山「竹子湖繡球花季」從今（22）日至6月21日盛大展開。（記者蔡愷恆攝）

初夏微風吹拂，陽明山「竹子湖繡球花季」從今（22）日至6月21日盛大展開。今年以「花田樂章」為主題，把竹子湖山谷化為自然舞台，雪青色、紫棠色及靛青色的繡球花隨風搖曳，與山嵐景色及藝術創作共譜夏日最動人的交響樂。台北市產業發展局副局長王三中表示，這次結合在地農園、藝術家與學校參與，推出「地景花藝展」及「巴島柑嬤店市集」，展現竹子湖農村魅力，在民眾賞花之際，深入感受地方文化及自然之美。

產發局提到，今年備受矚目的「IG打卡點地景花藝設計展」，由7家農園共同打造，以音樂結合繡球花海，呈現各具特色的夢幻場景。大梯田花卉生態農園推出《花海與音符的練習曲》，以玻璃花屋與古典樂器營造歐式庭園氛圍；曹家花田香《微風中的休止符》則透過斷弦吉他的再生藝術呈現靜謐詩意；迎春圃花園《花海裡的那一段琴聲》以承載父女回憶的老鋼琴作為主角，讓遊客留下動人合影。

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產發局表示，今日至24日舉辦巴島柑嬤店市集，集結在地農特產品、文創手作與特色體驗。湖田實驗國小學學生也在現場義賣，替畢業旅行籌措經費。「印花讚」活動也於今日至24日及6月7日限時登場，提供免費列印拍立得紀念照片服務。另外，明（23）日設有週末限定臨時郵局，推出限量個人化郵票與專屬紀念郵戳。

產發局補充，活動期間也推出深度導覽與農遊體驗，包括北投區農會規劃的「繽紛花田的歡樂樂章」套裝遊程，結合導覽解說、乾燥花壁飾DIY及農村割稻飯體驗。假日也提供免費生態人文導覽，每週三、五還有青楓步道地景藝術導覽。

「IG打卡點地景花藝設計展」由7家農園共同打造，以音樂結合繡球花海，呈現各具特色的夢幻場景。（記者蔡愷恆攝）

陽明山「竹子湖繡球花季」從今（22）日至6月21日盛大展開。（記者蔡愷恆攝）

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