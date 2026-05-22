竹縣客家新曲獎徵件總獎金46萬 同步辦理山歌合唱賽、民謠歌詞獎

2026新竹縣客家新曲獎徵件開跑！（新竹縣政府提供）

2026新竹縣客家新曲獎徵件開跑！縣長楊文科表示，這次競賽總獎金達46萬元，收件期間即日起至8月19日止，今年更同步辦理山歌合唱比賽及民謠歌詞獎，歡迎全國各地對客家文化或音樂創作有興趣者踴躍報名參加。

楊文科表示，由新竹縣政府文化局主辦的「新竹縣客家新曲獎」，自1997年開辦至今已逾20年，是客家音樂傳承與創新的重要平台之一，不僅發掘優秀客語音樂人才，也讓客家文化透過當代音樂，展現多元、年輕且貼近生活的樣貌。

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2026新竹縣客家新曲獎獎項豐富，包含第一名獎金12萬元、第二名獎金6萬元、第三名獎金4萬元，另設有「新竹客ing獎」、「最佳作詞獎」及「決賽現場人氣獎」等特別獎項；凡入圍且參與決賽者，也可獲頒入圍獎金2萬元及獎牌1座。前3名的得獎作品將由文化局協助錄製數位單曲，並上傳文化局客家新曲獎專區網頁。

文化局長朱淑敏表示，今年決賽暨頒獎典禮預定10月17日於文化局演藝廳辦理，入圍作品將透過現場演唱方式進行決選，除考驗作品本身的詞曲創意與完整度外，也展現參賽者現場演唱、客語發音及舞台表現實力。

今年也同步辦理「新竹縣客家新曲暨傳統山歌合唱比賽」及「新竹縣客語民謠歌詞獎」。前者鼓勵客家歌謠團隊參與，預計10月17日在文化局文化廣場辦理；後者則以臺灣歌謠之父鄧雨賢先生代表作品《四季紅》、《月夜愁》、《望春風》、《雨夜花》為創作基礎，邀請民眾進行客語填詞創作，報名至8月19日止，並配合新曲獎決賽暨頒獎典禮公開表揚。報名簡章可上官網查詢，或電洽03-5510201分機306陳先生。

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