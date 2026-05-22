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    首頁 > 生活

    台東農田猴害加劇 饒慶鈴允諾爭取中央納入天災補助

    2026/05/22 11:29 記者黃明堂／台東報導
    鹿野鄉一處農田遭猴群入侵採果。（記者黃明堂攝）

    鹿野鄉一處農田遭猴群入侵採果。（記者黃明堂攝）

    台東近年猴害問題日益嚴峻，幾乎全縣淪陷。大量下山的獼猴不僅成群結隊闖入農田果園，甚至侵入住家驚擾居民，讓許多農民苦心栽種數月的作物在一個晚上就被「收割」精光。面對地方民意代表質詢時的關切，台東縣長饒慶鈴對此表達高度重視，並允諾將向中央反映地方困境，爭取將嚴重的猴害災損比照天然災害納入補助機制。

    縣議員楊秋珍在台東縣議會質詢地方農民面臨「猴群過境、百姓求助無門」的生計困境。儘管現行法規在危及生命財產安全時允許進行驅離或捕獲處理，但基於中央自然保育署於今年度刪除了猴害防治的相關補助款，導致地方巡守與驅趕計畫面臨停擺，基層農民更因不熟悉野生動物保育法，常常陷入「一邊作物受害、一邊深怕觸法」的恐懼。

    楊秋珍建議針對將猴害比照天災救助，縣長饒慶鈴讚許這項提議相當具有創意，並強調若能將猴害視同天災對待，對於飽受損失的農民將是極大的保障。縣政府願意主動向中央發聲反映地方困境，猴害已非台東特有現象，後續將規劃結合其他同樣面臨獼猴危害的縣市共同發聲，向中央擴大爭取權益。

    農業處長許家豪表示，為了因應中央停止防猴補助的空窗期，縣府已特別編列了300萬元的追加預算，用於建置防範猴害的電圍網，此設施不僅能防制獼猴，對於東海岸山勢陡峭區域的山豬、山羌等野生動物也有顯著的防範效果。

    鹿野鄉一處農田遭猴群入侵採果。（記者黃明堂攝）

    鹿野鄉一處農田遭猴群入侵採果。（記者黃明堂攝）

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