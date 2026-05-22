台東縣府推「食品安全隨手查」地圖 一鍵查詢逾2萬筆稽查紀錄

台東縣衛生局推出「台東呷安心—食品安全隨手查」數位服務。（台東縣府提供）

為了讓食安資訊走入大眾生活，將食安意識落實於縣民生活，台東縣衛生局特別推出「台東呷安心—食品安全隨手查」數位服務。民眾可透過手機輕鬆使用「守護你我的食安地圖」，快速定位並查詢周邊業者的相關資訊。

衛生局表示，此服務的核心價值包括整合多方資料，提供即時且透明的食安訊息、便利查詢-透過地圖快速定位，節省搜尋時間；透過公開透明的資訊，協助民眾辨識潛在風險，提升自主防護能力；提供食品標示法規輔導及諮詢服務，協助業者在符合規範的基礎上安心推廣自家產品，並結合GIS應用強化資訊整合，縮短食安法規與台東在地食品產業的距離。

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衛生局與縣府TTONE合作，目前已成功介接19496筆台東縣食品業者資料，以及涵蓋22819筆食安稽查紀錄，透過地圖化的稽查資料展示，稽查人員能搭配空間查詢快速定位，精準掌握各區風險分布，強化食安管理決策的效率與精準度。這種跨局處的智慧治理模式，將內部稽查資訊轉化為可視化的分析數據，大幅加速了自動化流程與作業效能。

衛生局孫國平局長表示，攜手TTONE啟動智慧治理是食安管理的重要里程碑。未來將持續深化數據應用，將稽查資料與智慧化分析工具結合，不僅優化內部行政效率，更要將食安意識落實於縣民生活中。透過「守護你我的食安地圖」，讓台東的美味與安心並進，樹立智慧食安的新典範。

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