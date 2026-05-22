為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東縣府推「食品安全隨手查」地圖 一鍵查詢逾2萬筆稽查紀錄

    2026/05/22 11:24 記者黃明堂／台東報導
    台東縣衛生局推出「台東呷安心—食品安全隨手查」數位服務。（台東縣府提供）

    台東縣衛生局推出「台東呷安心—食品安全隨手查」數位服務。（台東縣府提供）

    為了讓食安資訊走入大眾生活，將食安意識落實於縣民生活，台東縣衛生局特別推出「台東呷安心—食品安全隨手查」數位服務。民眾可透過手機輕鬆使用「守護你我的食安地圖」，快速定位並查詢周邊業者的相關資訊。

    衛生局表示，此服務的核心價值包括整合多方資料，提供即時且透明的食安訊息、便利查詢-透過地圖快速定位，節省搜尋時間；透過公開透明的資訊，協助民眾辨識潛在風險，提升自主防護能力；提供食品標示法規輔導及諮詢服務，協助業者在符合規範的基礎上安心推廣自家產品，並結合GIS應用強化資訊整合，縮短食安法規與台東在地食品產業的距離。

    衛生局與縣府TTONE合作，目前已成功介接19496筆台東縣食品業者資料，以及涵蓋22819筆食安稽查紀錄，透過地圖化的稽查資料展示，稽查人員能搭配空間查詢快速定位，精準掌握各區風險分布，強化食安管理決策的效率與精準度。這種跨局處的智慧治理模式，將內部稽查資訊轉化為可視化的分析數據，大幅加速了自動化流程與作業效能。

    衛生局孫國平局長表示，攜手TTONE啟動智慧治理是食安管理的重要里程碑。未來將持續深化數據應用，將稽查資料與智慧化分析工具結合，不僅優化內部行政效率，更要將食安意識落實於縣民生活中。透過「守護你我的食安地圖」，讓台東的美味與安心並進，樹立智慧食安的新典範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播