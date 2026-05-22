竹縣議會通過敬老愛心卡升級政策 盼轉型全方位生活支持體系

新竹縣議會副議長王炳漢和議員蔡志環提案「敬老愛心卡升級政策」，獲多位議員連署支持，希望敬老愛心卡從單一的交通補助，轉型為全方位的「生活支持體系」。（王炳漢辦公室提供）

新竹縣敬老愛心卡目前主要補助在外出搭車及竹北國民運動中心健身，多位議員屢屢建議使用範圍應擴大，縣議會副議長王炳漢和議員蔡志環提案「敬老愛心卡升級政策」，獲多位議員連署支持，希望從單一的交通補助，轉型為全方位的「生活支持體系」，決議照案通過。

王炳漢表示，長輩的照顧需求不應侷限於交通出行，隨著新竹縣財政條件改善，更有空間為長者打造更貼心的照顧環境。許多長輩在藥局購藥、農會採買日常用品的需求，因此這次提案的重點，不僅是將每月補助點數提升，更要求縣府將生活通路納入使用範疇。

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此提案獲得多位議員連署支持，並在議會順利通案，內容涵蓋4大改革方向：（一） 提升補助額度：由現行每月500點，逐步提升至800至1000點。（二） 擴大使用範圍：納入藥局、農會及在地生活通路，提升實用性。（三） 建立代購與照顧連動機制：結合長照服務，照顧行動不便或失能長者。（四） 整合長照3.0服務體系：透過單一入口或整合平台，提升服務便利性與可近性。

王炳漢表示，敬老政策的溫度應體現在每一個細節。本案通過後，將有效解決過去敬老愛心卡使用場域受限、與長照體系整合不足的問題。下一步，他將緊盯縣府後續的具體經費規劃與系統建置，務求在本屆任期內落實政策升級，確保長輩能實質受惠，同時減輕家庭照顧負擔，強化社會支持力量，讓新竹縣成為長者安享晚年的優質樂齡城市。

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