「輔導農友到床上？」農糧署宜蘭主管爆性騷霸凌 7人離職請調

農糧署東區分署宜蘭辦事處爆出性騷霸凌案，服務近10年的基層女職員控訴，長期遭男主管言語及高壓霸凌，甚至在辦公室被公然性騷羞辱「是輔導農友到床上去了嗎？」導致她身心重創求助身心科。（記者王峻祺攝）

勞動部「職場霸凌防治專章」即將於7月上路，農糧署東區分署宜蘭辦事處卻爆出性騷霸凌案，服務近10年的基層女職員控訴，長期遭男主管言語及高壓霸凌，甚至在辦公室被公然性騷羞辱「是輔導農友到床上去了嗎？」導致她身心重創求助身心科。據悉，該單位去年迄今已有多達7人不堪折磨，引發離職與請調潮。對此，東區分署副分署長陳吉村回應，已啟動調查，力求秉公處理。

主管否認霸凌 東區分署：啟動正式調查

還在職的該名女職員，目前已向農業部及人事總處遞交職場霸凌申訴書，今天出面泣訴，因第一線農業輔導業務需求，必須前往不諳資訊登打系統的農友家中協助，並現地訪視；未料今年4月，該主管竟在辦公場所公開質疑她私下額外收費，更當眾出言羞辱「幹嘛去現地，是輔導到床上去了嗎？」讓她備感難堪。

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她說，現場其他同事都有聽到主管帶有性暗示言語，這已明顯逾越合理管理範圍，因長期處於敵意、高壓及羞辱性工作環境，已嚴重影響身心健康及工作安全，每天失眠、焦慮折磨下，必須求助身心科。

她強調，事發後擔心會遭到秋後算帳，更怕家人受傷害，希望署內相關人員可以迴避，以利調查委員會秉公處理、釐清事實真相，並懇求不要再與主管在同一場域工作，以獲得心理平靜。

另有離職男職員也出面控訴，單位長期瀰漫高壓與恐懼氛圍，主管除經常大聲謾罵部屬，更多次揚言要把不喜歡的人「逼走」，並自稱與署內高層、地方民代關係好，根本動不了他；去年該人接任主管迄今，已有2人離職、4人調職、1人退休，自己有向人事總處申訴，27日將召開調查會議。

該名主管否認霸凌，表示東區分署人事室已第一時間成立調查小組進行事實釐清，身為主管針對業務成績、成果或進度及行政東西，都負有督導管理責任，「我覺得這個東西是不可避免的！」

東區分署副分署長陳吉村強調，目前已啟動正式調查，一定會保密相關當事人並秉公處理，調查小組有9名委員，依規包含他在內的6名內部委員，以及3名外部委員。

他說，調查期限最慢2個月，若事實明確，會盡速召開會議，目前遭投訴人職務暫無變動，因尚未正式確認投訴對象與事實，因此在調查結果出爐前，無法直接對職務進行調整。

農糧署東區分署宜蘭辦事處基層女職員及離職男職員出面控訴，單位主管長期言語及高壓霸凌部屬。（記者王峻祺攝）

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