三仙台八拱橋封橋450天 台東議員憂重創東海岸觀光

三仙台八拱橋修繕工期持續到明年底。（記者黃明堂攝）

台東知名地標三仙台八拱橋因高齡且長年遭受鹽害侵蝕，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處本月起啟動全方位修復工程，預計封橋管制至明年底。縣議員許進榮今天質疑封橋長達450天，加路蘭遊憩區也在施工、八仙洞蕭條，東海岸三大觀光命脈停擺，將重創觀光。縣府官員則允諾加強辦活動吸引觀光客。

三仙台八拱橋自民國76年完工以來走過40年頭，雖然橋梁目前結構安全，但長年的鹽害導致內部鋼箱梁出現鏽蝕損傷。為了延長它的使用年限並優化遊憩品質，東管處將進行防蝕塗裝、地磚更新、不鏽鋼護欄修復及橋墩補強等多項專業工程，讓八拱橋能「風華再現」。

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許進榮在質詢時指出，三仙台八拱橋只是進行維修，並非拆除重建，即便是整座橋拆掉重蓋也未必需要耗時450天？今年暑假及明年暑假，還有春節都是觀光旺季，卻都封橋，大幅影響遊客意願，也損害了賣店攤商的營生；遊客流失並轉移至其他縣市消費，未來想再把觀光客拉回來恐將難上加難。

台東縣政府交工處長劉俊毅說，八拱橋因地處海邊，主要結構為鋼結構，需要進行複雜的防鏽與防蝕處理，加上台東許多公共工程若工期給得不夠合理，往往會降低廠商的招標意願，因此設計單位在評估工期時有其結構安全的考量。

觀光處長卜敏正則說，雖然封橋期間遊客暫時無法登島，但本島園區與礫石灘依然照常開放，縣府今年也會如期在周邊舉辦「最美星空」等大型活動，積極引導遊客將旅遊型態轉變為享受台東的在地生活，持續透過多元行銷來維持東海岸的觀光熱度。

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