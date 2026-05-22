澎湖馬公「金色雙島藝術祭」7月登場 白爛貓虎井、桶盤亮相

虎井有貓島之稱，虎井國小校園喵婆婆氣偶林立。（馬公市公所提供）

今年馬公「金色雙島藝術祭」將於7月1日至19日登場，結合虎井「貓島」稱號，首度與人氣IP「白爛貓」合作，在虎井、桶盤雙島推出氣偶展示、地景藝術、文學創作及攝影體驗活動，並同步提供「馬公-桶盤-虎井」免費接駁船，邀請民眾暑假走入雙島聚落，感受離島夏季風景。

此次藝術祭除虎井規劃白爛貓主題場景外，今年也特別於桶盤港口設置白爛貓氣偶，結合港灣景觀與海島意象，成為雙島夏季打卡亮點；去年在虎井設置的地景藝術作品《喵婆婆》，今年也持續作為藝術祭場景。

請繼續往下閱讀...

活動期間另安排攝影體驗及文學創作導讀共4場次，分別於7月4至5日、7月11至12日辦理，採預約報名制，邀請民眾透過影像與文字重新認識虎井、桶盤的人文風景與島嶼故事，相關作品後續也將展示於「馬公國小虎井分班」圖書室。

另外，民眾登島即可獲贈限量白爛貓扇子，每人限領1支；另只要於虎井、桶盤景點拍照打卡，上傳個人Facebook或Instagram頁面，並至「馬公國小虎井分班」圖書室出示畫面，即可獲得「藍地黃虎旗-金色雙島版本」或「提燈女孩」文創毛巾2擇1紀念品，送完為止。

馬公市長黃健忠表示，近年市公所持續推動金色雙島藝術祭、夏日露天電影院及馬公夏日童樂趴等活動，希望透過藝術、文創與跳島旅遊結合，讓更多人走進虎井與桶盤，累積屬於馬公的夏季觀光特色。

馬公金色雙島藝術季，今年首度結合白爛貓登場。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法