為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖馬公「金色雙島藝術祭」7月登場 白爛貓虎井、桶盤亮相

    2026/05/22 10:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    虎井有貓島之稱，虎井國小校園喵婆婆氣偶林立。（馬公市公所提供）

    虎井有貓島之稱，虎井國小校園喵婆婆氣偶林立。（馬公市公所提供）

    今年馬公「金色雙島藝術祭」將於7月1日至19日登場，結合虎井「貓島」稱號，首度與人氣IP「白爛貓」合作，在虎井、桶盤雙島推出氣偶展示、地景藝術、文學創作及攝影體驗活動，並同步提供「馬公-桶盤-虎井」免費接駁船，邀請民眾暑假走入雙島聚落，感受離島夏季風景。

    此次藝術祭除虎井規劃白爛貓主題場景外，今年也特別於桶盤港口設置白爛貓氣偶，結合港灣景觀與海島意象，成為雙島夏季打卡亮點；去年在虎井設置的地景藝術作品《喵婆婆》，今年也持續作為藝術祭場景。

    活動期間另安排攝影體驗及文學創作導讀共4場次，分別於7月4至5日、7月11至12日辦理，採預約報名制，邀請民眾透過影像與文字重新認識虎井、桶盤的人文風景與島嶼故事，相關作品後續也將展示於「馬公國小虎井分班」圖書室。

    另外，民眾登島即可獲贈限量白爛貓扇子，每人限領1支；另只要於虎井、桶盤景點拍照打卡，上傳個人Facebook或Instagram頁面，並至「馬公國小虎井分班」圖書室出示畫面，即可獲得「藍地黃虎旗-金色雙島版本」或「提燈女孩」文創毛巾2擇1紀念品，送完為止。

    馬公市長黃健忠表示，近年市公所持續推動金色雙島藝術祭、夏日露天電影院及馬公夏日童樂趴等活動，希望透過藝術、文創與跳島旅遊結合，讓更多人走進虎井與桶盤，累積屬於馬公的夏季觀光特色。

    馬公金色雙島藝術季，今年首度結合白爛貓登場。（馬公市公所提供）

    馬公金色雙島藝術季，今年首度結合白爛貓登場。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播