拉拉山桃子星空宴登場 邀民眾感受初夏魅力

「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動明天登場。（圖由拉拉山上巴陵形象商圈發展協會提供）

桃園市拉拉山上巴陵形象商圈發展協會明天（23日）下午5點半，將在復興區上巴陵停車場舉辦「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動，結合森林星空、原民音樂、市集體驗、特色野餐盒等，邀民眾前往同歡，感受拉拉山的初夏魅力並迎接水蜜桃季來臨。

活動規劃部落特色市集展售水蜜桃、農特產品、原民手作商品，並邀請原民歌手茉雅Moya、靖恆演出，搭配巴崚國小熱情開場、巴陵教會與卡拉教會詩歌獻唱，開放民眾免費入場，是走進拉拉山，感受山林、星空、水蜜桃交織成夏日盛宴的最佳機會。

請繼續往下閱讀...

上巴陵形象商圈發展協會理事長林慕杰說，活動由商圈店家結合拉拉山水蜜桃與在地食材，推出限量特色野餐盒，內容包括水蜜桃料理、馬告香腸、竹筒飯、原民風味餐點等，不容錯過。

市府經濟發展局官員表示，拉拉山兼具自然景觀、高山農業、原民文化特色，希望透過活動，展現地方創新能量，市府也將持續協助商圈推動特色品牌，帶動地方觀光與商圈經濟發展。

「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動推出限量特色野餐盒。（圖由桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法