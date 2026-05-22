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    首頁 > 生活

    拉拉山桃子星空宴登場 邀民眾感受初夏魅力

    2026/05/22 10:05 記者周敏鴻／桃園報導
    「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動明天登場。（圖由拉拉山上巴陵形象商圈發展協會提供）

    「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動明天登場。（圖由拉拉山上巴陵形象商圈發展協會提供）

    桃園市拉拉山上巴陵形象商圈發展協會明天（23日）下午5點半，將在復興區上巴陵停車場舉辦「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動，結合森林星空、原民音樂、市集體驗、特色野餐盒等，邀民眾前往同歡，感受拉拉山的初夏魅力並迎接水蜜桃季來臨。

    活動規劃部落特色市集展售水蜜桃、農特產品、原民手作商品，並邀請原民歌手茉雅Moya、靖恆演出，搭配巴崚國小熱情開場、巴陵教會與卡拉教會詩歌獻唱，開放民眾免費入場，是走進拉拉山，感受山林、星空、水蜜桃交織成夏日盛宴的最佳機會。

    上巴陵形象商圈發展協會理事長林慕杰說，活動由商圈店家結合拉拉山水蜜桃與在地食材，推出限量特色野餐盒，內容包括水蜜桃料理、馬告香腸、竹筒飯、原民風味餐點等，不容錯過。

    市府經濟發展局官員表示，拉拉山兼具自然景觀、高山農業、原民文化特色，希望透過活動，展現地方創新能量，市府也將持續協助商圈推動特色品牌，帶動地方觀光與商圈經濟發展。

    「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動推出限量特色野餐盒。（圖由桃園市政府提供）

    「2026拉拉山森林餐桌－桃子星空宴」活動推出限量特色野餐盒。（圖由桃園市政府提供）

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