中捷首度自主完成316公尺換軌 成功「維修自辦化」

中捷首度自主完成316公尺換軌。（市府提供）

台中捷運綠線通車滿5周年，中捷公司首度自主完成鋼軌更換作業，由維修團隊全程執行，完成北屯機廠段總長316公尺換軌工程，成功挑戰高精密度軌道維修任務；中捷公司指出，此次不僅完成硬體設備汰舊換新，更展現中捷「維修自辦化」，提升自主維修技術專業能力，也有效節省委外維修成本。

中捷公司指出，捷運列車每日高頻率行駛，鋼軌長期承受列車輪軸摩擦，容易產生「側向磨耗」，尤其機廠內轉彎半徑較小路段，鋼軌承受的側向壓力更大，維修團隊平時均定期進行軌道檢測與養護，當鋼軌磨耗達維修標準時，即須進行更換，以降低列車潛在出軌風險。

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中捷指出，換軌工程屬高難度、高精密度作業，施工時須先以氧氣瓦斯火焰切除舊鋼軌，再將新鋼軌吊掛定位，並經反覆量測校正，精準對齊至毫米等級，後續再採「鋁熱銲」工法，於接縫處設置模具並注入瞬間高達攝氏2000度以上的熔融鋼液完成焊接，待冷卻拆模後，形成平順無縫軌道。

中捷指出，此次換軌範圍涵蓋北屯機廠進出廠轉彎路段，包括主線段58公尺及機廠段258公尺，為列車每日出廠營運的重要區域。此次首度自辦換軌任務順利完成，不僅有效節省委外維修成本，也成功累積關鍵軌道維修技術能量，建立專業技術團隊，進一步提升自主維修能力。

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