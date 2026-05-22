別讓文旦變「黑柑」！ 南改場籲農友防治銹蟎

台南區農業改良場呼預防治銹蟎，別讓文旦變「黑柑」。（台南農改場提供）

文旦柚進入快速發育的中果期，為柑桔銹蟎好發階段，尤其今年氣溫偏高，台南區農業改良場已於麻豆地區發現危害情形，呼籲加強田間巡查與防治工作，避免變成俗稱的「黑柑」，影響商品價值與收益。

台南農改場表示，柑桔銹蟎又稱柑桔銹蜱或銹壁蝨，主要危害各類柑桔作物，包含文旦、白柚、西施柚、葡萄柚、明尼吉柚，以及柳橙、椪柑、茂谷柑等。

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成蟎體型極小，雌成蟎呈淡黃色至黃褐色，體長僅約0.12公釐，不易以肉眼察覺；南改場提到，銹蟎全年皆可發生，尤其在高溫、乾燥與少雨環境下族群容易快速增加；當月均溫高於20℃且長時間未降雨時，農友更應特別注意田間發生情形。

南改場指出，柑桔銹蟎主要棲息於葉背及果實表面取食；危害葉片時，會造成葉背出現黃褐色斑紋，嚴重時導致落葉、樹勢衰弱，並影響翌年結果。

若受害嚴重，果實表面將呈現局部或全面黑褐色外觀，俗稱「黑柑」，雖對產量影響有限，但會大幅降低果實外觀品質與市場價值。

由於銹蟎體型微小，農友常於果實出現明顯症狀後才察覺，但此時防治效果通常有限，因此，南改場提醒，應於文旦二次生理落果後至中果期階段即開始加強監測與預防管理，以掌握最佳防治時機。

今年氣溫偏高，台南區農業改良場呼預防治柑桔銹蟎。（台南農改場提供）

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