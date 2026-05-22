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    曾被說「黑壓壓」的南港 沈伯洋提藍綠廊道、蔣萬安稱已變潮城

    2026/05/22 09:31 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，南港這幾年已從黑鄉變潮城。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安表示，南港這幾年已從黑鄉變潮城。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今（22）天到台北市議會進行專案報告，對於民進黨籍台北市長參選人沈伯洋日前在網路回應南港建設問題，對照2014年國民黨籍台北市長參選人連勝文形容內湖、南港晚上黑壓壓一片的說法，蔣萬安表示，南港這幾年已經從黑鄉變潮城。

    20日晚上有民眾在社群平台Threads發文表示，想知道沈伯洋對南港區有什麼想像？沒想到沈伯洋真的發文回應，雖表示還沒到南港座談會，想法還很粗淺，但從南港一邊山、一邊河的本錢，到活化市民大道中段，打造「一河、一街、一山藍綠廊道」的說法，立即在網路發酵。

    對照曾在2014年參選台北市長的連勝文，當時說「很多人搬到內湖或南港，發現生活機能不夠，晚上黑壓壓一片，於是又說這邊裡沒有便利超商，這裡沒有超市，這邊沒有我們要的菜市場，傳統菜市場都沒有」，引發軒然大波。

    蔣萬安今天早上被問到此事時表示，南港這幾年的發展已經從「黑鄉變潮城」；蔣萬安於2025年3月20日出席南港LaLaport開幕剪綵活動致詞時說，南港從南機社宅、台北流行音樂中心、世界明珠、CITYLINK、生技園區，再到南港展覽館1、2館及中信園區，加上LaLaport開幕，已經從過去的「黑鄉」蛻變成「潮城」，接下來3到5年內，還會有更多民間重大建設陸續落成，南港的發展潛力無可限量。

    另外，對於中央推出的兒少未來帳戶，蔣萬安回應說，台北市政府近幾年率先推出非常多的友善育兒政策，包括幸福住宅、營養午餐免費、育兒家庭減工時等等，會持續打造更加友善育兒的環境。

    但被追問是否覺得國民黨主席鄭麗文是票房毒藥、會不會跟鄭麗文同台等問題時，蔣萬安未再回應，直接步行上樓到議場準備進行專案報告。

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