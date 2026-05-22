九族文化村遊具水池大掃除 卡地亞名戒終於「水落石出」

南投九族文化村有外籍女遊客的名牌戒指掉入遊具水池，近日園區動員在水池洩水大掃除竟意外尋獲。（九族園區提供）

近日iPhone被龍膽石斑吞沒又尋獲引發關注，南投九族文化村過去也有遊客iPhone落入水池「失而復得」，本週園區進行遊具水池大掃除，竟意外發現半年多前外籍女遊客掉落的名牌卡地亞戒指，工作人員在偌大的水池洩水刷地，貴重名戒才得以「水落石出」。

九族園區表示，半年多前外籍女遊客在台灣友人陪同下到園內遊玩，但在搭乘「無敵艦隊」遊具時，戒指不慎脫落沉入水池，當時有向園區通報遺失，現場工作人員也有打撈，惟當時水位太高未能尋獲，直到本週園區動員進行遊具大掃除，經洩水刷洗水池才終於尋獲小小的戒指，現已將戒指寄給外籍女客的台灣友人，由其協助歸還。

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九族園區說，過去園內的「大漩渦」遊具，也曾發生遊客的iPhone落水，當時雖有打撈但都未果，後來也是在大掃除時尋獲，交給失主後還回報說能開機。

園區也提醒，遊玩刺激的遊樂設施時，手上儘量不要攜帶容易掉落的貴重物品，以免噴飛、落水造成損失。

南投九族文化村在遊具水池進行洩水大掃除，意外尋獲外籍女遊客掉落的名牌卡地亞戒指。（九族園區提供）

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