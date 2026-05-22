週末飆36度熱炸！月底熱帶擾動蠢動不排除有颱風發展

天氣配圖。（資料照）

天氣風險公司表示，今（22日）日台灣周邊為西南風環境，但受鋒面影響，環境水氣仍較多，新竹以北地區多雲時陰局部有短暫雨，其他地區大致多雲，午後北部、東部地區及各地山區易有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司分析師黃國致今日發文指出，週六至下週三（23至27日）環境水氣減少，各地轉為晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態。整體降雨不多，僅午後山區有零星雷陣雨。不過，週日（24日）及下週二（26日）清晨至上午，南部沿海地區雲量較多，偶有零星短暫雨。這段期間各地白天持續維持高溫，北部約25至36度，中部約24至36度，南部約25至36度，東部約24至35度。

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下週四（28日）各地仍多雲到晴，天氣持續偏熱，午後山區局部零星短暫雷陣雨。整體氣溫變化不大，西半部高溫普遍仍有34至36度左右。

5月底至6月初南海及西太平洋一帶環境逐漸轉為不穩定，熱帶擾動有趨於明顯的跡象，後續不排除有熱帶性低氣壓或颱風發展的機會。雖然目前評估直接影響台灣的機率偏低，不過由於預報時間較長，請民眾持續留意最新天氣資訊。。

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