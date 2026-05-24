高雄演唱會經濟2-2》主場館收費恐衝擊藝人開唱 高市府估影響不大

世運主場館（高雄國家體育場）吸引大咖藝人開演唱會。（記者李惠洲攝）

記者葛祐豪／高雄專題報導

高雄演唱會持續熱絡，但外界擔憂，世運主場館（高雄國家體育場）即將開始收費，恐將影響大咖藝人來開唱?對此，市府認為，雖然收費，整體仍具市場競爭力，對大型巡演選擇高雄的意願影響不大。

根據世運主場館收費辦法，市府將收取行政服務費每日110萬元；在分潤制度上，未來也將收取每場門票收入5%，最高500萬元。但辦法也保留彈性，若認為有助城市形象或觀光發展，經市長核定，主辦單位仍可以單場220萬元優惠價使用場館（含120萬場地費+固定100萬抽成）。

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市議員邱于軒指出，市府已將世運主場館收費辦法送進議會備查，代表高雄長期推動的「演唱會經濟零場租」政策，正式畫下句點，落實「使用者付費」，且相較於台北大巨蛋10%的分潤比例，高雄確實相對優惠；市府須滾動檢討收費標準，讓場館營運更永續、也維護市民的整體利益。

外界擔憂世運主場館收費後，是否會影響大咖藝人開唱的意願？對此，副市長李懷仁表示，商業活動主要考量收入與成本，收入方面，世運主場館是5萬人起跳，兩場可賣10萬張門票，大巨蛋大概3萬8千張，兩場7萬6千張，差了2萬4千張，如果世運主場館開放到5萬5千人，就差更多了；其次是成本，高雄與台北相較，住宿成本較便宜，場地還能放煙火，因此世運主場館開始收費，並非大咖藝人優先考量的部分。

高雄市文化局強調，國際團隊評估巡演城市時，除場地費用外，更重視場館條件、行政效率與整體支援穩定度，高雄長期採行單一窗口與跨局處整合，並重視粉絲服務整合。市府除迅速掌握申請流程與期程，也依活動規模整合交通、警消、環保等資源，降低籌辦不確定性，未來也將適時檢討配套，確保高雄維持亞洲重要演唱會城市地位。

熟悉演唱會經濟的中山大學教授陳以亨強調，大咖藝人要來亞洲表演，「不是城市選他，而是他選擇城市」，包括公共服務、場地、便利性都是選擇條件，最重要的是市府行政效率，以亞洲各城市來講，高雄做得相當不錯。

世運主場館演唱會的人潮。（記者李惠洲攝）

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