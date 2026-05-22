嘉縣新港花海登場 賞花、玩工藝、體驗農村一次滿足

嘉義縣新港鄉海賊庄休閒農場旁的花海。（嘉義縣文化觀光局提供）

嘉義縣新港鄉最近向日葵花田盛開，嘉義縣文化觀光局推薦遊客來趟夏日親子小旅行，可欣賞持續約2至3週的金黃色花海與翠綠稻浪交織的景致，搭配色彩繽紛的馬賽克藝術牆與童趣造景，親子家庭與旅人可前往賞花、拍照打卡。

嘉義縣文觀局表示，新港有純樸農村風貌，融合傳統工藝文化與在地生活特色，適合規劃親子慢旅行；海賊庄休閒農場打造超過500萬片馬賽克拼貼藝術牆，色彩鮮豔吸睛，一旁有盛開的向日葵花田，形成期間限定的夢幻畫面。園區規劃多項DIY體驗，如手作披薩、花磚陶板彩繪、馬賽克拼貼及空氣鳳梨、水草坪景觀盆栽等課程。

請繼續往下閱讀...

板陶窯交趾剪黏工藝園區以充滿童話感的馬賽克城堡及巨大貓咪車站，成為熱門拍照景點，親子可彩繪立體陶偶，親手感受台灣傳統工藝之美，也有結合食農教育的榨麻油體驗。

頂菜園園區重現台灣50年代農村生活場景，收藏大量古早農村文物，從傳統灶腳、農具到復古街景，都讓人彷彿穿越時光，回到阿公阿嬤年代。透過懷舊場域與互動體驗，讓大人重溫童年記憶，讓孩子認識早期農村生活文化，園區也規劃適合親子參與的斗笠彩繪活動，體驗早年農民的生活智慧與農村文化魅力。

嘉義縣文觀局說，民眾欲查詢親子旅遊資訊，可上「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢，也可至「嘉義縣親子旅」官網了解。

板陶窯交趾剪黏工藝園區以創意呈現傳統工藝。（嘉義縣文化觀光局提供）

頂菜園園區重現台灣50年代農村生活場景。（嘉義縣文化觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法