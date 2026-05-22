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    首頁 > 生活

    壽山動物園攜手巧虎打造勇氣冒險樂園 5月底歡樂登場

    2026/05/22 09:14 記者葛祐豪／高雄報導
    小朋友體驗壽山動物園黑熊廊道內的「AI智慧環境導覽系統」。（園方提供）

    小朋友體驗壽山動物園黑熊廊道內的「AI智慧環境導覽系統」。（園方提供）

    兒童界超人氣偶像「巧虎」即將現身壽山動物園！陪伴無數孩子成長的巧虎，今年春節推出全新電影《勇氣之歌》，掀起親子觀影熱潮，壽山動物園特別於5月26日至31日在園區親水廣場設置巧虎大型充氣偶陪伴大小朋友拍照互動，5月30日及31日下午更推出戶外電影院，播放《勇氣之歌》，邀請親子同遊。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園兼具生態教育與親子休憩功能，此次與跨世代喜愛的知名IP「巧虎」合作，希望透過孩子最熟悉的角色，結合動物知識、互動遊戲與電影欣賞，讓孩子在親近自然與動物的同時，學習勇敢、自信及團隊合作。

    高閔琳歡迎親子於5月30日及31日上午，參加「動物知識戰－野性密碼」及「魔法闖關大冒險－動物現形記」，下午再一起欣賞戶外電影，展開一場充滿知識、冒險與歡笑的親子旅程。

    壽山動物園表示，5月30日上午9時30分登場的「動物知識戰－野性密碼」採線上預約報名，將帶領大小朋友深入探索園區，認識動物習性與保育知識；5月31日上午10時舉辦的「魔法闖關大冒險－動物現形記」則採現場報名，串聯「黑熊廊道」、「犀牛廊道」及「跨域生態區」，透過智慧科技與互動體驗，讓孩子在遊戲中學習動物知識。

    壽山動物園5月底於親水廣場播放巧虎電影。（園方提供）

    壽山動物園5月底於親水廣場播放巧虎電影。（園方提供）

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