花防部救災受肯定 花蓮逾百商家發起敬軍優惠

花防部公布101家友善商家名單。（花防部提供）

陸軍花東防衛指揮部官兵在0403地震及光復洪災期間全力投入救災，花蓮縣逾百商家發起敬軍優惠活動，包含「麗翔酒店」等計101家業者，服務項目涵蓋食、衣、住、行、育、樂等多元領域，並希望花防部以實際行動帶頭振興觀光，與鄉親攜手重建繁榮家園。

花蓮縣101商家感謝花防部在0403地震及光復洪災期間，發揮深化平時軍民合作機制，逐步建構「全社會防衛韌性」的努力，昨天與「友善商家合作簽約」，指揮官黃超政中將表示，在最艱難的時刻，花防部官兵始終與鄉親站在一起，「我們不僅在花蓮服務，本身就是花蓮的一份子。」現在正是地方產業復甦的關鍵期，花防部透過與在地優質商家簽署合作協議，不僅是為了造福官兵，希望由國軍「帶頭消費」，未來希望有更多的友善商家加入，藉此引領觀光人潮回流，用具體行動活絡地方經濟，展現「軍民一心」的深刻情誼。

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黃超政表示，「全社會防衛韌性」要從平時做起，核心在於平時的資源整合與運作機制順遂，才能在戰時做最有效的發揮。這次共有101家友善商家的加入，象徵著101股堅定支持國防的力量，從營區延伸至在地大街小巷，透過這種深度融合，不僅厚植了國防實力，更在民生消費中體現國軍與在地產業共生共榮的夥伴關係，建構起守護花東家園的深厚基礎。

花防部強調，建立完善的福利體系與優質的服役環境，是吸引優秀青年投身軍旅的重要關鍵，希望透過與在地商家的緊密連結，讓官兵及眷屬在消費時，能實質感受到社會的尊重與軍人的尊榮感。希望來自鄉親的肯定，能有效提升袍澤對部隊的凝聚力，成為留營轉服的最強動力，進而為花防部挹注穩定且專業的戰力。

花防部與101家友善商家簽約，希望共同提升花蓮在地經濟。（花防部提供）

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